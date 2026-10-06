Kim Jong Min "Koyote" Umumkan Sang Istri Hamil 17 Minggu

Kim Jong Min. (Allkpop)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari Kim Jong Min "Koyote." Penyanyi sekaligus entertainer asal Korea Selatan tersebut mengumumkan bahwa dirinya akan segera menjadi seorang ayah. Sang istri yang bukan berasal dari kalangan selebritas kini tengah mengandung anak pertamanya.
Kabar tersebut disampaikan Kim Jong Min saat menjalani rekaman program KBS2 The Return of Superman, sebagaimana dilansir dari Allkpop. Dalam acara yang juga menempatkannya sebagai salah satu MC, Kim Jong Min secara langsung mengungkapkan usia kehamilan sang istri.
"Saya akan menjadi ayah. Istri saya sekarang hamil 17 minggu," kata Kim Jong Min.
Momen pengumuman itu akan ditayangkan dalam episode The Return of Superman pada Rabu, 7 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Kim Jong Min tidak hanya membagikan kabar kehamilan, tetapi juga bercerita mengenai momen ketika dirinya dan sang istri pertama kali mengetahui bahwa mereka akan memiliki anak.
Kim Jong Min bahkan mengungkap adanya mimpi yang dianggap berkaitan dengan kehadiran calon buah hati mereka. Cerita tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik dari pengakuannya sebagai calon ayah baru.
Menariknya, Kim Jong Min mengatakan bahwa dirinya sudah mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan sebagai orang tua. Salah satu perubahan yang dilakukannya adalah berhenti mengonsumsi alkohol selama sekitar satu tahun dan lebih memperhatikan kondisi kesehatan.
"Saya berhenti minum alkohol selama setahun dan menjaga kesehatan. Saya rasa itulah sebabnya bayi itu lahir begitu cepat," ujar Kim Jong Min.
Kehadiran calon anak pertama melengkapi perjalanan rumah tangga Kim Jong Min yang dimulai pada April 2025. Saat itu, anggota Koyote tersebut menikah dengan perempuan nonselebritas yang diketahui 11 tahun lebih muda darinya.
Sebelum mengumumkan kehamilan sang istri, Kim Jong Min juga sempat membicarakan keinginannya untuk segera memiliki anak setelah menikah. Kini, keinginan tersebut tampaknya akan segera terwujud.
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