Netflix Umumkan 'Grandma', Lee Jung-eun dan Kim Moo-yeol Siap Bintangi Noir Action 

Kim Moo Yeol (x @praintpc)



JawaPos.com – Netflix menghadirkan proyek serial terbaru bertajuk 'Grandma' dengan jajaran pemain yang menjanjikan. Menurut laporan Dispatch, Netflix mengumumkan produksi serial tersebut pada 26 Agustus sekaligus memperkenalkan para pemerannya, termasuk Lee Jung-eun, Kim Moo-yeol, Heo Jun-ho, Choi Sung-eun, dan Bae Na-ra.

Mengusung genre noir action, serial ini akan membawa penonton mengikuti perjalanan seorang perempuan lanjut usia yang memilih jalan balas dendam setelah cucunya menjadi korban kejahatan.

'Grandma' berpusat pada Jung Sook-ja, perempuan berusia 70-an yang menjalani kehidupan sederhana sebelum sebuah tragedi mengubah segalanya.

Ketika cucu yang selama ini dibesarkannya seorang diri menghadapi situasi antara hidup dan mati akibat serangan mendadak, Sook-ja kembali mengambil senjata yang pernah ia gunakan di masa muda. Dari kehidupan tenang, ia berubah menjadi sosok yang bertekad memburu pihak yang bertanggung jawab.

Kisah balas dendam tersebut semakin rumit setelah muncul Seo Yeon-woo yang diperankan Kim Moo-yeol. Ia menjadi sosok di balik terbukanya naluri berburu Sook-ja dengan mengungkap hubungan antara insiden yang menimpa sang cucu dan organisasi kriminal Chunghwa Group.

Namun, niat Yeon-woo tidak sepenuhnya jelas. Di balik bantuannya, tersimpan kesan bahwa ia memiliki tujuan lain yang dapat membuat perjalanan balas dendam tersebut semakin berbahaya.

Di kursi penyutradaraan, Lee Kwon, sutradara Killer's Mall, dipercaya menggarap serial ini. Dengan pendekatan aksi yang stylish, 'Grandma' diproyeksikan menghadirkan adegan laga yang intens sekaligus atmosfer noir yang pekat.

Kim Moo-yeol juga diperkirakan kembali menunjukkan kemampuan aksinya setelah sebelumnya tampil dalam True Education. Ia pun kembali bekerja sama dengan Lee Jung-eun sekitar empat tahun setelah keduanya terlibat dalam Judgment of the Young.

Sementara itu, Heo Jun-ho memerankan Jang Gwang-cheol, mantan pemimpin Heukseongpa yang kini menjabat sebagai ketua Chunghwa Group. Choi Sung-eun berperan sebagai Shin Ji-hyun, kepala cabang China Chunghwa Group sekaligus direktur Action Team 3.

Adapun Bae Na-ra dipercaya menjadi Cheon Tae-seok, kepala sekretaris sekaligus direktur Action Team 2. Kehadiran karakter-karakter tersebut membuat konflik antara Sook-ja dan organisasi kriminal semakin berlapis.

Dengan premis seorang nenek yang mengubah dirinya menjadi pemburu demi cucu tercinta, 'Grandma' menawarkan sudut pandang berbeda untuk genre aksi balas dendam.

Perpaduan cerita emosional, organisasi kriminal, karakter misterius, serta aksi penuh gaya menjadi daya tarik utama serial ini.