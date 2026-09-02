Netflix Siapkan ‘Maderesa’, Nana Jadi Psikolog Kriminal Berdarah Dingin

nana (x @tang_kira)
JawaPos.com – Netflix kembali menyiapkan serial Korea terbaru bergenre crime thriller berjudul Maderesa. Tiga aktor, yakni Nana, Kim Dan, dan Jung Gun-joo, telah dikonfirmasi bergabung dalam proyek tersebut.
Berdasarkan laporan Dispatch, serial ini akan mengikuti kisah seorang psikolog kriminal sekaligus profesor bernama Maderesa yang memiliki cara dingin dalam menangani kasus.
Nana dipercaya memerankan karakter utama, Maderesa. Ia digambarkan sebagai sosok psikolog kriminal berdarah dingin yang masih dibayangi trauma masa lalu.
Ketika berusaha mengungkap sebuah kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, Maderesa harus berhadapan dengan berbagai kebenaran yang telah lama tersembunyi.
Nana akan mengeksplorasi sisi karakter yang intens dan tanpa belas kasihan sekaligus memperlihatkan pergulatan emosional di baliknya.
Sementara itu, Kim Dan berperan sebagai Park Seol, seorang asisten yang menyimpan rahasia di balik senyum polosnya. Park Seol memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan perhatian Maderesa dan turut membantunya dalam proses penyelidikan.
Karakter tersebut menyimpan emosi yang selama ini ditekan serta memiliki sisi tak terduga yang diharapkan dapat ditampilkan Kim Dan secara meyakinkan.
Jung Gun-joo akan memerankan Yoo Ah-ram, sahabat lama Maderesa yang berprofesi sebagai jaksa. Ia memiliki kecurigaan terhadap Park Seol yang terus berada di sekitar Maderesa.
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Jawa Pos
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