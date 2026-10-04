Chiki Fawzi Sampaikan Pesan Terakhir Marissa Haque Sebelum Meninggal, Minta Ikang Fawzi Menikah Lagi

Artis Chiki Fawzi. (instagram: chikifawzi)
JawaPos.com - Ikang Fawzi sempat menanyakan hal yang cukup sensitif kepada putrinya, Chiki Fawzi, mengenai kemungkinan dirinya menikah lagi setelah kepergian Marissa Haque pada 2024 silam. Pertanyaan tersebut disampaikan ketika keduanya menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi yang dipandu Dewi Perssik.
Ikang Fawzi secara langsung meminta tanggapan ke Chiki jika suatu hari nanti dirinya kembali menikah dan membangun bahtera rumah tangga yang baru dengan perempuan lain.
"Kalau suatu saat nanti ayah menikah lagi, kamu setuju apa nggak?," tanya Ikang Fawzi kepada sang putri, dalam video yang beredar di media sosial.
Mendapat pertanyaan tersebut, Chiki Fawzi tampak bingung untuk memberikan jawaban. Ia mengaku belum pernah benar-benar memikirkan kemungkinan sang ayah akan menikah lagi setelah ibunya meninggal dunia.
"Nggak tahu, tanya kakak lah. Aku nggak mikir sampai ke situ, jadi ya ngalir saja. Cuma ibu nggak bisa keganti," kata Chiki.
Pernyataan Chiki Fawzi tersebut menunjukkan bahwa sosok Marissa Haque masih memiliki tempat yang sangat kuat di hati keluarga. Meski waktu terus berjalan sejak kepergian almarhumah, kenangan terhadap mendiang ibunya tetap melekat bagi Chiki Fawzi dan keluarga.
Dewi Perssik kemudian mencoba menggali lebih jauh mengenai kemungkinan Ikang Fawzi untuk menikah lagi. Namun, Ikang menegaskan hingga kini dirinya belum memiliki rencana untuk mencari pasangan baru.
"Sampai saat ini belum kepikiran, belum ada usaha juga ya. Cuma namanya hidup kita nggak tahu akan seperti apa," ujar Ikang Fawzi.
Jawaban tersebut kembali mendapat respons dari Chiki Fawzi. Ia akhirnya terus terang mengaku masih merasa berat jika harus membayangkan ayahnya menikah lagi.
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