Rahasia Rumah Tangga Winky Wiryawan-Kenes Andari Tetap Harmonis hingga 22 Tahun

JawaPos.com - Rumah tangga Winky Wiryawan dan Kenes Andari telah berjalan selama sekitar 22 tahun. Selama itu pula, pasangan yang menikah pada 2004 tersebut dikenal jauh dari kabar miring dan terlihat selalu kompak menjalani kehidupan bersama.

Di tengah perjalanan rumah tangga yang sudah lebih dari dua dekade, Winky Wiryawan mengungkapkan komunikasi menjadi salah satu kunci penting untuk mempertahankan hubungan dan menjaga keharmonisan.

Menurut aktor sekaligus DJ itu, persoalan dalam rumah tangga dipastikan ada dan merupakan hal yang wajar, tetapi cara pasangan menyelesaikannya menjadi hal yang jauh lebih penting.

"22 tahun gua sama Kenes, intinya komunikasi ya. Kalau untuk masalah pasti ada," kata Winky Wiryawan saat ditemui di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.

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Bagi Winky, komunikasi bukan sekadar berbicara ketika terjadi persoalan. Ia dan Kenes terbiasa meluangkan waktu untuk duduk bersama dan membahas masalah yang muncul sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Alih-alih memendam persoalan atau membiarkannya berlarut-larut, keduanya memilih membicarakan masalah secara langsung dengan kondisi yang lebih tenang. Kebiasaan tersebut menjadi salah satu cara DJ Winky dan Kenes menjaga hubungan supaya tetap sehat dan permasalahan yang muncul cepat selesai, bukan malah makin membesar.

Winky menilai, pengendalian emosi dan menurunkan ego menjadi bagian penting ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Menurutnya, menyelesaikan masalah dalam kondisi sama-sama emosi justru berpotensi membuat persoalan semakin rumit.

"Apa pun masalahnya, seberat apa pun, harus dibicarakan jangan dengan emosi atau marah-marah. Tunggu kalem dulu, baru kita ngomong," ungkapnya.