Song Ji Hyo Mengungkap Diet Poke Bowl Saat Melakukan Pemotretan untuk Brand Pakaian Dalamnya

Song Ji Hyo mengungkap diet Poke Bowl./Instagram Song Ji Hyo @my_songjihyo JawaPos.com - Aktris Song Ji Hyo telah menjadi model di CEO dari merek pakaian dalamnya sendiri, dan foto-foto dari kampanye baru yang menampilkan sang aktris telah menarik perhatian di dunia maya. Akun media sosial resmi merek pakaian dalam milik Song Ji Hyo, membagikan beberapa foto kampanye pada tanggal 29 September. Dengan latar sederhana yang dirancang untuk menonjolkan produk, sang aktris menampilkan pose yang santai dan alami, tanpa mengandalkan gaya yang berlebihan untuk set bra-top dan celana dalam.

Seiring beredarnya foto-foto yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang bugar di usia 45 tahun secara daring, minat publik kembali muncul terhadap metode menjaga kebugaran ala Song Ji Hyo yang pernah ia ungkapkan sebelumnya.

Song Ji Hyo sebelumnya sempat memperlihatkan sekilas rutinitas pola makannya di saluran YouTube miliknya, 'Song Ji Hyo,' di mana ia terlihat menyantap poke sebagai bagian dari menu makannya.

"Poke mungkin tampak biasa saja, tetapi aku merasa hidangan ini sangat baik bagi tubuh karena aku bisa mendapatkan karbohidrat, lemak, dan protein sekaligus," jelas Ji Hyo.

Poke merupakan salah satu hidangan pokok asli Hawaii. Poke adalah ikan mentah seperti tuna atau salmon yang dipotong dadu, dibumbui kecap asin atau minyak wijen, dan disajikan dingin.

Sementara itu seperti yang dikutip Allkpop, Ji Hyo meluncurkan merek pakaian dalamnya pada tahun 2024.

Ji Hyo mengungkapkan bahwa ia telah melakukan persiapan selama delapan tahun, serta terlibat langsung dalam segala hal, mulai dari pemilihan bahan hingga revisi sampel.

Bisnis tersebut awalnya menarik perhatian karena Song Ji Hyo secara terbuka membahas kesulitan dalam hal penjualan, namun pada bulan Juni 2026, dilaporkan bahwa merek tersebut telah berekspansi ke sepuluh pasar, termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, dan Tiongkok.

Terkait aktivitas hiburannya, ia telah mengumumkan pada tanggal 17 September bahwa ia akan menghentikan aktivitas sementara untuk memulihkan stamina.