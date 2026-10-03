Jiung P1Harmony Harus Batasi Gerakan Untuk Sementara Waktu, Kenapa?

Jiung P1Harmony. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Salah satu anggota boygrup Korea P1Harmony, Jiung, kabarnya mengalami cedera yang membuat aktivitasnya terbatas.
Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (3/10), Karena kondisinya, ia akan tampil sambil duduk untuk sementara waktu akibat cedera pergelangan kaki.
Mengejutkan penggemar, FNC Entertainment mengumumkan bahwa Jiung baru saja mengalami cedera pada pergelangan kakinya.
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Menurut agensi, cedera tersebut tidak akan terlalu mengganggu aktivitas sehari-harinya, namun dokter menyarankan agar menghindari aktivitas berat untuk sementara waktu.
Akibatnya, Jiung akan tampil sambil duduk dan membatasi gerakannya selama jadwal kegiatan mendatang dari tanggal 2 hingga 4 Oktober.
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang senantiasa mendukung P1Harmony, dan kami memiliki pengumuman terkait cedera pergelangan kaki Jiung P1Harmony.
Jiung baru saja mengalami cedera pergelangan kaki saat menjalani jadwal kegiatannya, dan ia telah pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
Meskipun tidak akan terlalu mengganggu aktivitas sehari-harinya, dokter menyarankan bahwa demi pemulihan total, ia harus menghindari gerakan yang terlalu aktif.
Demi tekad kuat Jiung untuk tetap berpartisipasi dalam jadwal kegiatannya, ia akan meminimalkan gerakan dan tampil sambil duduk selama kegiatan yang dijadwalkan pada tanggal 2 hingga 4 Oktober.
Semoga penggemar memahaminya, agensi juga akan berupaya semaksimal mungkin agar kesehatan Jiung dapat segera pulih.
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