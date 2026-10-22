Rilis Beberapa Foto, P1Harmony akan Comeback dengan Karya Bertajuk BLOW UP

JawaPos.com – Memiliki banyak karya yang spektakuler, grup Korea P1Harmony telah merilis rangkaian foto konsep pertama

Dikutip dari Soompi, Kamis (22/10), foto-foto tersebut dirilis untuk karya selanjutnya yaitu mini album mendatang mereka, BLOW UP

Penggemar dikejutkan dengan P1Harmony yang meluncurkan trailer epik berjudul FINAL MISSION COMPLETE yang dirilis 20 Oktober

Penggemar pun tak sabar mennatikan untuk comeback mereka bulan depan, yang pastinya selalu nyaman di dengarkan saat senggang

Grup ini juga secara resmi mengumumkan tanggal comeback mereka, dengan mengungkapkan bahwa mereka akan kembali lewat BLOW UP pada 6 November pukul 14.00 KST.

P1Harmony atau P1H menjadi boygrup Korea Selatan yang dibentuk dan dikelola oleh FNC Entertainment, serta memiliki anggota yaitu Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul, dan Jongseob.

Grup ini diperkenalkan melalui film P1H: The Beginning of a New World pada 27 Agustus 2020, dan kemudian debut di 28 Oktober 2020, dengan EP pertama mereka Disharmony: Stand Out.

Nama Fandom Resmi P1Harmony yaitu P1ece yang berarti bagian-bagian kecil yang bersatu untuk menciptakan sebuah karya utuh.

Nama tersebut juga mengandung arti bahwa 'bagian terakhir' untuk kesempurnaan P1Harmony adalah para penggemar yang tak tergantikan.