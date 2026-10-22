Rilis Beberapa Foto, P1Harmony akan Comeback dengan Karya Bertajuk BLOW UP

P1Harmony. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Memiliki banyak karya yang spektakuler, grup Korea P1Harmony telah merilis rangkaian foto konsep pertama
Dikutip dari Soompi, Kamis (22/10), foto-foto tersebut dirilis untuk karya selanjutnya yaitu mini album mendatang mereka, BLOW UP
Penggemar dikejutkan dengan P1Harmony yang meluncurkan trailer epik berjudul FINAL MISSION COMPLETE yang dirilis 20 Oktober
Penggemar pun tak sabar mennatikan untuk comeback mereka bulan depan, yang pastinya selalu nyaman di dengarkan saat senggang
Grup ini juga secara resmi mengumumkan tanggal comeback mereka, dengan mengungkapkan bahwa mereka akan kembali lewat BLOW UP pada 6 November pukul 14.00 KST.
P1Harmony atau P1H menjadi boygrup Korea Selatan yang dibentuk dan dikelola oleh FNC Entertainment, serta memiliki anggota yaitu Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul, dan Jongseob.
Grup ini diperkenalkan melalui film P1H: The Beginning of a New World pada 27 Agustus 2020, dan kemudian debut di 28 Oktober 2020, dengan EP pertama mereka Disharmony: Stand Out.
Nama Fandom Resmi P1Harmony yaitu P1ece yang berarti bagian-bagian kecil yang bersatu untuk menciptakan sebuah karya utuh.
Nama tersebut juga mengandung arti bahwa 'bagian terakhir' untuk kesempurnaan P1Harmony adalah para penggemar yang tak tergantikan.
Sebelumnya mereka merilis UNIQUE, dimana di minggu pertama perilisannya (12 hingga 18 Maret), mini album tersebut terjual sebanyak 503.745 kopi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022