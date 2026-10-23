Usai Tampil di Good Day LA, P1Harmony Rilis Foto Konsep Terbaru Jelang Comeback November

JawaPos.com - P1Harmony curi perhatian menjelang comeback mereka melalui perilisan foto konsep terbaru untuk mini album ke-10, BLOW UP.

Dalam foto yang diperkenalkan pada 21 Oktober 2026, keenam anggota tampil mengenakan setelan hitam dengan konsep pahlawan yang tengah menjalankan sebuah misi penting.

Ekspresi serius yang mereka tampilkan justru berpadu dengan sentuhan humor, memperlihatkan karakter unik yang selama ini menjadi bagian dari identitas grup.

Menurut laporan allkpop, foto tersebut merupakan versi ketiga dari rangkaian gambar jaket album BLOW UP yang dirilis melalui media sosial resmi P1Harmony.

Konsepnya melanjutkan cerita pahlawan yang telah dibangun dalam karya-karya sebelumnya. Kali ini, para anggota digambarkan kembali sebagai pahlawan untuk menyelesaikan misi terakhir sekaligus menutup perjalanan cerita yang telah berkembang selama beberapa album.

Perilisan foto konsep ini berlangsung setelah P1Harmony tampil dalam program berita dan hiburan pagi Amerika, Good Day LA, pada 20 Oktober waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, mereka berbicara tentang pengalaman menjadi penampil utama festival K-pop 82WORLD: LA di Los Angeles.

Jongseob mengungkapkan rasa terhormatnya bisa tampil sebagai headliner, sedangkan Keeho mengenang penampilan dengan susunan lagu yang menghadirkan berbagai suasana, mulai dari musik ceria hingga lagu emosional.

Keeho juga menyampaikan harapan agar P1Harmony dapat berkembang lebih besar melalui album BLOW UP.