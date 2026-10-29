P1Harmony Umumkan Mini Album ke-10 “BLOW UP”

JawaPos.com - P1Harmony buka babak terakhir dari semesta pahlawan yang telah menjadi bagian penting dari identitas mereka sejak debut pada 2020.

Melalui mini album ke-10 berjudul BLOW UP, Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul, dan Jongseob akan menjalankan misi terakhir sebagai para pahlawan. Album ini dijadwalkan rilis pada 6 November 2026, sekitar delapan bulan setelah karya mereka sebelumnya, UNIQUE.

Menurut laporan allkpop, BLOW UP akan mengisahkan para anggota yang kembali sebagai pahlawan untuk menyelesaikan tugas terakhir mereka.

Baca Juga:Sunggyu INFINITE Ungkap Pernah Terima Surat Hujatan Tiga Halaman Jelang Konser

Cerita tersebut melanjutkan perjalanan panjang yang dimulai melalui film debut P1H: The Beginning of a New World pada 2020. Film itu memperkenalkan dunia yang hancur akibat virus pemicu kemarahan dan kekerasan, serta enam pemuda yang bersatu untuk menyelamatkannya.

Kisah tersebut kemudian berkembang melalui seri album DISHARMONY dan HARMONY, ketika para anggota berjuang melawan ketidakadilan demi memulihkan keharmonisan dunia.

Babak awal perjalanan mereka mencapai titik penting lewat album penuh pertama, Killin’ It, yang mengungkap bahwa para anggota merupakan pahlawan yang berhasil menyelamatkan dunia.

Setelah itu, P1Harmony mengeksplorasi kehidupan para pahlawan ketika dunia tidak lagi membutuhkan mereka.

Album-album berikutnya memperlihatkan sisi berbeda dari perjalanan tersebut. “SAD SONG” menggambarkan kesepian setelah perdamaian tercipta, sedangkan “DUH!” menyoroti frustrasi para pahlawan yang merasa tidak lagi dibutuhkan hingga memilih melakukan aksi mogok.

Melalui UNIQUE, mereka akhirnya menerima kembali peran sebagai pahlawan. Kini, BLOW UP akan membawa narasi itu menuju misi penutup dengan gaya khas P1Harmony yang memadukan aksi, humor, dan sisi manusiawi para karakternya.