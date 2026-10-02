DAYDRM Rilis “SHINE!”, Lagu Pop Dance Ajak Anak Indonesia Berani Kejar Mimpi

JawaPos.com - Grup vokal anak DAYDRM kembali menghadirkan karya terbaru melalui single bertajuk “SHINE!”.

Dirilis di bawah naungan Arunada Records, lagu ini menawarkan warna pop dance yang energik dan ceria sekaligus membawa pesan tentang keberanian, optimisme, dan semangat untuk mengejar cita-cita.

Berbeda dari lagu anak yang sekadar mengandalkan nuansa ceria, lagu “SHINE!” mencoba menyampaikan pesan yang dekat dengan keseharian anak-anak. Lagu ini mengajak pendengarnya untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan.

Pesan tersebut tergambar melalui penggalan lirik, “Kalau jatuh bangun lagi, smile lagi gak usah sedih.” Kalimat sederhana itu menjadi pengingat bahwa jatuh dan gagal merupakan bagian dari proses untuk belajar dan kembali melangkah.

Semangat serupa juga terasa dalam bagian chorus yang menjadi salah satu kekuatan utama lagu.

“Shine! Shine! Everybody shine, mengejar mimpi terbang tinggi.”

Dengan melodi yang catchy dan aransemen pop dance yang dinamis, “SHINE!” dirancang sebagai lagu yang mudah dinikmati sekaligus memberikan energi positif. Nuansa musiknya membuat lagu ini tidak hanya cocok untuk didengarkan di rumah, tetapi juga berpotensi menjadi teman aktivitas anak-anak sejak pagi.

Kehadiran lagu tersebut sekaligus memperkenalkan karakter vokal tujuh member DAYDRM, yakni Nicole, Ghaitsa, Andin, Ardani, Dela, Sheena, dan Jovina. Perpaduan suara para member menjadi bagian penting dalam membangun warna vokal grup yang menjadi identitas DAYDRM.