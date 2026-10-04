Purwa Caraka Ingin Hidupkan Kembali Lagu Anak Lewat DAYDRM

Jumpa pers DAYDRM di kantor Purwa Caraka Music Studio di bilangan BSD, Tangerang. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Purwa Caraka menyoroti masih terbatasnya lagu yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong musisi senior tersebut ikut terlibat menghadirkan DAYDRM, grup vokal anak yang kini memperkenalkan single terbaru berjudul “SHINE!”.
Menurut Purwa Caraka, musik anak sebenarnya memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan. Namun, karya yang dibuat tidak cukup hanya mengandalkan konsep yang sesuai dengan usia pendengarnya. Kualitas vokal para penyanyi anak juga harus menjadi perhatian utama.
“Kalau kita bahas lagu-lagu anak yang katanya sedikit, kami mau coba masuk di situ tapi kemasannya populer. Dan yang paling penting adalah kualitas vokalnya harus bagus. Mereka harus jago juga,” kata Purwa Caraka dalam jumpa pers di bilangan BSD, Tangerang, belum lama ini.
DAYDRM menjadi salah satu proyek yang dibangun dengan gagasan tersebut. Grup ini beranggotakan tujuh orang anak, yakni Nicole, Ghaitsa, Andin, Ardani, Dela, Sheena, dan Jovina.
Ketujuh anggota DAYDRM tidak dipilih secara instan. Mereka melewati proses audisi yang cukup panjang untuk menemukan anak-anak dengan kemampuan dan potensi vokal yang sesuai.
“Tujuh anak-anak ini yang dipilih dari proses audisi yang panjang. Ini bukti bahwa kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita ingin membuat ekosistem yang lengkap untuk anak-anak berbakat ini,” ujarnya.
Purwa Caraka mengatakan proses pembentukan DAYDRM bermula dari audisi online yang diikuti ratusan peserta. Dari proses tersebut kemudian dipilih talenta-talenta yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang di industri musik.
“Awalnya kita punya proyek ini, kita buka audisi online dan banyak sekali yang ikut, ada ratusan. Mudah-mudahan mereka jadi seseorang gitu ya, grup atau apa. Inilah kondisi industri kita yang harus kita dorong dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Saat disinggung kenapa DAYDRM harus memiliki 7 orang anggota, Purwa Caraka mengaku tidak tahu pasti. Ia justru baru sadar dengan komposisi para anggota setelah terbentuk dalam formasi sekarang.
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