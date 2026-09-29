Willie Salim Ternyata Sudah Masuk Islam Sejak 2 Tahun Silam

Willie Salim bersama ustadz Derry Sulaiman. (Instagram: derrysulaiman)

JawaPos.com - Willie Salim ternyata sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau memeluk agama Islam sejak sekitar dua tahun lalu. Hal itu diungkapkan ustadz Derry Sulaiman setelah prosesi khitan yang dijalani konten kreator tersebut memunculkan pertanyaan mengenai agama yang dianutnya.

Ustadz Derry yang selama ini membimbing Willie Salim dalam proses mengenal Islam mengatakan, syahadat Willie bukan baru dilakukan saat akan menjalani khitan. Menurutnya, Willie sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sejak awal mereka bertemu.

"Dulu sempat aku spill waktu sama dr. Richard di podcast kalau dia sudah syahadat," ujar Derry Sulaiman saat ditemui di bilangan Cibubur, Jakarta Timur.

Momen syahadat Willie Salim, kata Derry, terjadi ketika membuat konten memasak rendang bersama di Masjid At-Thohir, Depok, Jawa Barat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu awal kedekatan keduanya sekaligus bagian dari proses Willie mengenal ajaran Islam.

Ustadz Derry juga mengungkapkan bahwa Willie mendapat dukungan dari keluarganya dalam proses mencari kebenaran lewat ajaran Islam. Ia bahkan menyebut, ibunda Willie Walim pernah secara langsung menitipkan sang putra kepada dirinya supaya dibimbing dalam mempelajari Islam.

Meski demikian, Willie hingga kini belum memilih untuk mengumumkan secara terbuka mengenai status agama yang diyakininya ke publik.

Ustadz Derry mengatakan, keputusan tersebut perlu dihargai karena proses mengenal dan mempelajari agama tidak berhenti hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.