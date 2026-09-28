Pesan Jeremy Thomas untuk Axel dan Cicilia: Jadikan Pernikahan Sebuah Rumah

Jeremy Thomas memberikan pesan pernikahan untuk Axel dan Cicilia. (Instagram: jeremythomas_jt)
JawaPos.com - Pernikahan Axel Matthew Thomas dan Cicilia Golda Bethulla menjadi momen istimewa bagi keluarga Jeremy Thomas. Di tengah kebahagiaan tersebut, Jeremy menyampaikan pesan khusus kepada putranya dan sang menantu agar membangun kehidupan rumah tangga dengan fondasi yang kuat.
Pesan tersebut dibagikan Jeremy Thomas melalui akun Instagram miliknya. Bukan sekadar ucapan selamat, pesan itu berisi nasihat tentang bagaimana Axel dan Cicilia menjalani kehidupan setelah resmi menjadi pasangan suami istri.
Jeremy mengibaratkan pernikahan sebagai sebuah rumah. Menurutnya, rumah tangga bukan hanya tempat untuk tinggal bersama, melainkan ruang untuk membangun karakter, saling menguatkan, dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
"Jadikan perkawinan kalian sebuah rumah," tulis Jeremy Thomas.
Ia kemudian menjelaskan bahwa sebuah rumah membutuhkan fondasi yang kuat. Begitu pula dengan perkawinan yang menurutnya harus dibangun di atas kasih, rasa hormat, kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab.
"Rumah itu lebih dari tempat tinggal. Ia dibangun di atas fondasi yang kuat! Kasih, rasa hormat, kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab," lanjutnya.
Bagi Jeremy, keluarga menjadi tempat pertama seseorang belajar menghadapi kehidupan. Di dalam rumah, seseorang belajar untuk berani menghadapi keadaan, termasuk ketika realitas tidak berjalan sesuai harapan.
Karena itu, ia meminta Axel dan Cicilia untuk menjaga rumah tangga mereka dengan sungguh-sungguh. Perbedaan pendapat, kata Jeremy, seharusnya tidak menghilangkan rasa hormat satu sama lain.
Ia juga mengingatkan pentingnya kejujuran dalam hubungan, tetapi tetap dengan cara yang tidak saling melukai. Selain itu, kemampuan untuk meminta maaf dan memberikan maaf menjadi bagian penting dalam mempertahankan sebuah perkawinan.
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