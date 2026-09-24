Son Seung Yeon Gelar Fan Concert “HIGHLIGHT” pada November

son seung yeon (allkpop)
JawaPos.com – Son Seung Yeon bersiap menghadirkan momen spesial untuk para penggemarnya melalui fan concert berjudul “HIGHLIGHT”.
Menurut laporan allkpop, konser tersebut akan digelar pada 21 November di auditorium Sungshin Women’s University Unjeong Green Campus, Seoul.
Dalam konser tersebut, Son Seung Yeon telah menyiapkan setlist yang beragam. Salah satu yang paling dinantikan adalah lagu baru berjudul “REVIVE”, yang akan diperkenalkan secara khusus dalam pertunjukan tersebut.
Selain itu, ia juga akan membawakan sejumlah lagu yang telah menghiasi perjalanan kariernya serta karya-karya yang ia tulis sendiri.
“HIGHLIGHT” menjadi kesempatan bagi Son Seung Yeon untuk mengakhiri rangkaian aktivitasnya sepanjang 2026 bersama penggemar.
Tahun ini, ia menjalani berbagai kegiatan, termasuk tampil dalam musikal “Lempicka” sebagai Rafaela dari 21 Maret hingga 21 Juni, kemudian melanjutkan kiprahnya dalam musikal “Hell’s Kitchen” sebagai Ali.
“Hell’s Kitchen” merupakan musikal jukebox yang terinspirasi dari kehidupan dan musik Alicia Keys. Pertunjukan versi Korea tersebut masih berlangsung di GS Arts Center hingga 8 November, dengan Son Seung Yeon bergantian membawakan peran utama bersama dua pemeran lainnya.
Selain aktivitas musikal, Son Seung Yeon juga meraih kemenangan dalam sebuah program kompetisi vokal televisi tahun ini dan kemudian mengikuti tur nasional yang digelar sebagai bagian dari program tersebut.
Padatnya perjalanan karier itu membuat fan concert “HIGHLIGHT” menjadi ruang bagi sang penyanyi untuk kembali berinteraksi langsung dengan penggemar melalui musik.
Son Seung Yeon pun menyampaikan bahwa dirinya telah mempersiapkan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan penggemar melalui musik.
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