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Abdul Rahman
Kamis, 24 September 2026 | 05.00 WIB

PESTAPORA 2026 Hadirkan 330 Penampil: Ada Sheila On 7, Dewa 19, hingga Rhoma Irama 

PESTAPORA 2026. (Instagram: pestapora) - Image

PESTAPORA 2026. (Instagram: pestapora)

JawaPos.com - PESTAPORA 2026 kembali digelar pada 25-27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 JIEXPO, Jakarta. Festival musik yang mengusung konsep One Stop Celebration tersebut mempertemukan ratusan musisi dari berbagai generasi dalam satu rangkaian acara selama tiga hari.

Tahun ini, PESTAPORA menghadirkan sekitar 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan. Komposisi tersebut memperlihatkan upaya festival mempertemukan berbagai warna musik mulai dari pop, rock, alternatif, dangdut, hingga musik elektronik.

Selain pertunjukan musik, pengunjung juga dapat menemukan sejumlah aktivitas hiburan lain di area festival. Sebanyak 60 tenant UMKM bidang makanan dan minuman turut hadir di Hall D2 untuk melengkapi pengalaman pengunjung selama berada di lokasi.

Festival Director PESTAPORA Kiki Aulia Ucup mengatakan, konsep PESTAPORA sejak awal memang dirancang sebagai ruang pertemuan bagi musisi, komunitas, dan para penonton.

“PESTAPORA selalu kami bayangkan sebagai sebuah ruang yang hidup selama beberapa hari, namun memorinya bertahan hingga kapanpun. Di mana musik, komunitas, kreativitas, dan berbagai cerita bertemu dalam satu ruang,” kata Kiki.

Menurut dia, keberadaan PESTAPORA tidak hanya ditentukan oleh pertunjukan yang disiapkan penyelenggara, tetapi juga pengalaman yang dibangun bersama para pengunjung.

“Setiap tahun kami belajar dari orang-orang yang datang dan menjadi bagian dari PESTAPORA. Karena pada akhirnya, festival ini bukan hanya tentang apa yang kami hadirkan, tapi juga tentang bagaimana pengalaman itu dirasakan dan dimaknai bersama,” ujarnya.

Line-up PESTAPORA 2026 Lintas Generasi

Salah satu daya tarik PESTAPORA 2026 adalah komposisi penampil yang mempertemukan musisi dari sejumlah era.

Pada hari pertama (25 September), panggung PESTAPORA diisi antara lain oleh Kerispatih x Sammy Simorangkir, Killing Me Inside Reunion, Pure Saturday, The Upstairs, The Adams, Ari Lasso, Tompi, Ten2Five, serta Bondan Prakoso & Fade2Black.

Editor: Abdul Rahman
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