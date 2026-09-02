Syahrini hingga Sheila On 7 Masuk Lineup Baru PESTAPORA 2026

JawaPos.com - PESTAPORA 2026 kembali menambah daftar musisi yang akan tampil dalam perhelatan musik tahunan tersebut. Festival yang dijadwalkan akan berlangsung pada 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Jakarta, secara resmi mengumumkan daily line-up fase kedua, dengan sejumlah nama besar dan kolaborasi spesial yang menjadi perhatian.

Pengumuman terbaru ini semakin memperkuat posisi PESTAPORA sebagai salah satu festival musik yang menghadirkan keberagaman warna musik di Indonesia. Musisi lintas genre dan generasi akan berbagi panggung dalam konsep One Stop Celebration yang menawarkan pengalaman menikmati musik dalam satu perayaan besar selama tiga hari.

Pada hari pertama, penonton akan disuguhkan kolaborasi spesial antara Kerispatih x Sammy Simorangkir. Kehadiran kolaborasi tersebut menjadi salah satu yang dinantikan, mengingat perjalanan panjang Kerispatih dan Sammy Simorangkir di industri musik Tanah Air. Selain itu, King Nassar juga masuk dalam deretan penampil yang akan meramaikan hari pembuka PESTAPORA 2026.

Memasuki hari kedua, nama Sheila On 7 menjadi salah satu magnet utama. Grup musik asal Yogyakarta tersebut dikenal memiliki deretan lagu melintasi generasi dan memiliki basis penggemar besar hingga kini.

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Hari kedua juga akan dimeriahkan oleh Saykoji, yang membawa karakter hip-hop khas melalui karya-karya yang dekat dengan budaya pop dan kehidupan sehari-hari. Sementara Erwin Gutawa Orchestra turut dijadwalkan tampil dengan sajian spesial akan menambah keberagaman pengalaman musikal.

Pada hari ketiga, PESTAPORA 2026 menghadirkan Syahrini sebagai salah satu penampil. Kehadirannya melengkapi pengumuman fase kedua yang mempertemukan musisi dengan latar belakang dan karakter musik berbeda dalam satu rangkaian festival.

Sebelumnya, PESTAPORA 2026 telah mengumumkan lebih dari 80 nama pada gelombang pertama. Deretan tersebut mencakup musisi dan penampil dari berbagai era, mulai dari Jirayut, Keroncong Agak Laen, hingga kolektif SUNDAY SCHOOL ERA.

Keberagaman line-up juga terlihat dari kehadiran nama-nama seperti Burgerkill, The SIGIT, dan Koil, yang membawa energi musik keras, hingga musisi dengan karakter pop dan hiburan lintas generasi seperti Project Pop, God Bless, dan Inul Daratista.