Ziarah ke Makam Aries Garasi, Fedi Nuril Sampaikan Permohonan Maaf

JawaPos.com - Kepergian Aries Budiman atau Aries Garasi, drummer band Garasi, pada Jumat (18/9), masih menyisakan duka bagi orang-orang yang pernah mengenal dan berkarya bersamanya. Salah satunydirasakan oleh Fedi Nuril yang baru-baru ini berziarah ke makam sang sahabat di Sukabumi, Jawa Barat.

Momen tersebut dibagikan Fedi Nuril melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Fedi tidak hanya mengenang sosok Aries sebagai rekan bermusik, tetapi juga menyampaikan permohonan maaf yang selama ini masih tersimpan.

Fedi mengaku merasa kehilangan sosok yang menurutnya memiliki kemampuan luar biasa dalam bermain drum. Ia bahkan menyebut Aries sebagai drummer terbaik yang pernah dikenalnya.

"Lo pergi terlalu cepat, Ries. Skill lo masih sangat dibutuhkan. Buat gue, lo adalah drummer terbaik," tulis Fedi.

Aries Budiman meninggal dunia pada Jumat, 18 September 2026. Ia kemudian dimakamkan di TPU Depok, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Sukabumi, pada Sabtu pagi, 19 September 2026.

Fedi Nuril Minta Maaf kepada Aries Di depan makam Aries, Fedi mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyesalannya. Salah satunya berkaitan dengan perjalanan band Garasi yang menurut Fedi belum bergerak secepat sesuai harapan mendiang Aries.

"Gue minta maaf gerak Garasi tidak secepat yang lo harapkan," ujar Fedi.

Fedi juga mengingat sisi lain persahabatan mereka ketika masih aktif bermusik. Ia kembali meminta maaf karena pernah meminta Aries mengurangi tenaga saat memainkan drum.