Lagu Sheera “Luka Terakhir” Jadi OST "Cinta Seluas Samudra", Dibintangi Jonas Rivanno-Adinda Azani

Lagu perdana Sheera berjudul Luka Terakhir jadi OST sinetron Cinta Seluas Samudra. (Instagram: theiconsheera)
JawaPos.com - Sheera Katya Ariana atau yang dikenal dengan nama panggilan Sheera mendapat kejutan dalam langkah awalnya sebagai penyanyi solo. Single perdana berjudul “Luka Terakhir” yang baru dirilis ternyata dipercaya menjadi original soundtrack (OST) sinetron terbaru SCTV, “Cinta Seluas Samudra”.
Bagi Sheera, kesempatan tersebut terasa semakin istimewa karena lagu yang menjadi debutnya itu langsung memiliki kaitan dengan sebuah sinetron yang memang dia ikuti.
“Aku kaget banget. Saat itu aku lagi di luar sama Mama. Kita berdua mikirin, gimana ya nanti rilis single-nya, terus berdoa. Alhamdulillah dapat kabar baik lagu Sheera dijadiin soundtrack Cinta Seluas Samudera," kata Sheera dalam jumpa pers virtual, belum lama ini.
"Senang banget, karena Sheera juga suka banget sama sinetronnya. Sheera nonton sinetronnya,” tambahnya.
“Luka Terakhir” menjadi bagian penting dari perjalanan baru Sheera setelah sebelumnya meraih posisi juara tiga di ajang pencarian bakat The Icon Indonesia.
Single tersebut resmi dirilis pada 18 September 2026 di berbagai platform musik digital. Kehadirannya sebagai OST membuat karya perdana Sheera tidak hanya diperkenalkan sebagai lagu baru, tetapi juga menjadi bagian dari cerita sinetron yang saat ini sedang tayang di layar kaca SCTV.
Diciptakan oleh Alam Urbach dan Gedalya Petra Einstein, “Luka Terakhir” mengambil sudut pandang seorang perempuan yang masih membawa luka dari hubungan masa lalu.
Perempuan dalam lagu tersebut sebenarnya mulai dekat dengan seseorang yang baru. Namun, pengalaman buruk yang pernah dialaminya membuat ia belum sepenuhnya mampu percaya dan membuka hati.
Menurut Sheera, inti cerita lagu barunya adalah pergulatan antara keinginan untuk kembali merasakan cinta dan ketakutan mengalami rasa sakit yang sama.
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Jawa Pos
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