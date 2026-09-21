Kembali Main Sinetron, Adinda Azani Beradu Akting dengan Jonas Rivanno di Cinta Seluas Samudra

Adinda Azani beradu peran dengan Jonas Rivanno untuk pertama kalinya dalam sinetron Cinta Seluas Samudra. (Instagram: dindazani)
JawaPos.com - Adinda Azani kembali menyapa penonton layar kaca lewat sinetron terbaru Cinta Seluas Samudra. Setelah hampir setahun tidak mengambil proyek sinetron, Adinda kini mendapat kesempatan mengeksplorasi karakter baru sekaligus beradu akting dengan Jonas Rivanno.
Dalam sinetron tersebut, Adinda memerankan karakter Maya, seorang gadis desa yang memiliki karakter polos dan selalu berpikir positif. Kepolosan Maya bahkan membuatnya tidak menyadari bahwa dirinya bisa berada dalam situasi yang membahayakan.
“Maya ini gadis desa yang sangat polos. Dia merasa orang di dunia ini baik, positif thinking banget. Kalau pun ada yang jahat, semua orang pasti berubah pada waktunya. Saking polosnya dia tidak tahu kena bahaya apa,” ujar Adinda Azani dalam jumpa pers virtual, belum lama ini.
Karakter Maya juga memiliki sentuhan budaya Sunda. Adinda mengaku tidak membutuhkan persiapan khusus untuk membawakan unsur tersebut karena dirinya memang memiliki latar belakang darah Sunda.
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“Aku kebetulan asli Sunda (memerankan karakter ada sentuhan Sunda) nggak perlu latihan. Sunda di sini dipakai sedikit saja, nggak terlalu kental banget,” tuturnya.
Bagi Adinda, Cinta Seluas Samudra menjadi proyek yang menarik karena memberikan pengalaman berbeda setelah cukup lama tidak bermain sinetron. Ia mengaku senang bisa kembali bertemu dengan pemain baru dan menemukan suasana kerja yang berbeda.
“Hampir setahun nggak ambil project sinetron. Aku senang eksplor ketemu sama pemain baru, ada nuansa baru, jadi ilmu baru lagi buat aku. ceritanya juga menarik,” kata Adinda Azani.
Salah satu pengalaman baru yang dirasakan Adinda dalam sinetron ini adalah bekerja bersama aktor Jonas Rivanno. Meski Jonas merupakan aktor senior di matanya, Adinda justru merasa proses membangun chemistry berjalan dengan sangat mudah.
Menurut Adinda, sikap Jonas yang ramah membuat dirinya tidak merasa canggung ketika harus beradu akting. Ia juga menilai Jonas mampu menjadi partner bermain yang mendukung proses eksplorasi karakter.
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