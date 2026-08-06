Sinopsis My Chef in Crime, Serial Thriller Kriminal Kuliner Pertama di Indonesia

JawaPos.com - VISION+ kembali memperkuat deretan konten orisinalnya dengan menghadirkan My Chef in Crime, serial yang diklaim sebagai thriller kriminal kuliner pertama di Indonesia. Mengusung konsep yang belum banyak dieksplorasi di industri hiburan Tanah Air, serial ini menggabungkan misteri pembunuhan, dunia kuliner, dan drama emosional dalam satu alur cerita yang penuh kejutan.

Berbeda dari serial kriminal pada umumnya, My Chef in Crime menjadikan dapur bukan sekadar latar cerita. Teknik memasak, pemilihan bahan makanan, hingga penyajian hidangan justru menjadi elemen penting dalam proses penyelidikan. Setiap detail kuliner berpotensi menjadi petunjuk yang mengarahkan penyidik untuk mengungkap pelaku di balik sebuah pembunuhan.

Disutradarai Sondang Pratama, serial ini terdiri dari 8 episode dengan durasi sekitar 35 menit untuk setiap episodenya. Ceritanya memadukan genre thriller, investigasi kriminal, drama keluarga, serta sentuhan romansa yang berkembang perlahan atau slow-burn romance.

Cerita serial My Chef in Crime berpusat pada Rama, seorang chef berbakat yang hidupnya berubah drastis setelah dituduh menjadi pelaku utama dalam kasus kematian rival lamanya. Demi membersihkan namanya, Rama memanfaatkan keahlian memasaknya untuk menelusuri fakta-fakta yang tersembunyi di balik setiap hidangan.

Metode investigasi Rama yang tidak biasa menarik perhatian Detektif Vita, mantan kekasihnya yang kini menangani kasus tersebut. Pertemuan kembali keduanya membuka jalan bagi kerja sama yang dipenuhi ketegangan sekaligus emosi, saat mereka mengurai satu per satu petunjuk yang tersimpan di balik dunia kuliner.

Penyelidikan tersebut kemudian membawa Rama dan Vita pada jaringan kejahatan yang jauh lebih besar. Mulai dari dugaan penyelundupan rempah ilegal, perdagangan manusia, hingga rahasia kelam keluarga yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat menjadi bagian dari teka-teki yang harus mereka pecahkan.

Seiring berjalannya cerita, My Chef in Crime tidak hanya menyajikan misteri pembunuhan. Setiap episode menghadirkan konflik keluarga, dinamika hubungan antartokoh, serta berbagai plot twist yang membuat alur cerita semakin sulit ditebak. Ketegangan investigasi juga dipadukan dengan humor dan momen emosional sehingga memberikan pengalaman menonton yang lebih berwarna.

Serial ini dibintangi Roy Sungkono sebagai Rama dan Sintya Marisca sebagai Detektif Vita. Deretan pemain lainnya seperti Sarah Felicia, Jeremie Tobing, Ajeng Fauziah, hingga Sarah Sechan turut memperkuat cerita dengan karakter yang memiliki peran penting dalam mengungkap misteri di balik setiap kasus.