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Abdul Rahman
Jumat, 4 September 2026 | 22.10 WIB

Berikut Sinopsis Series AGASKAR Usai Pemeran Utamanya Diumumkan

Jumpa pers cast reveal series AGASKAR. (istimewa) - Image

Jumpa pers cast reveal series AGASKAR. (istimewa)

JawaPos.com - Series AGASKAR resmi mengumumkan jajaran pemeran utamanya. Jeremie Moeremans, Vonzy, dan Fahad Haydra dipercaya menghidupkan tiga karakter sentral dalam kisah yang mempertemukan perseteruan geng motor, romansa, hingga upaya mengungkap sebuah kebenaran.

Jeremie Moeremans mendapat peran sebagai Agaskar, sosok pemimpin geng motor Wolviper. Karakter tersebut digambarkan sebagai pria keras, emosional, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Di balik sikap Agaskar yang penuh ego dan cenderung sulit dikendalikan, tersimpan rasa keadilan yang menjadi salah satu kekuatan karakternya. Dalam perjalanan cerita, prinsip tersebut membuat Agaskar harus berhadapan dengan berbagai pilihan sulit yang dapat mengubah kehidupannya.

Sementara itu, Vonzy memerankan Arazey, perempuan cerdas dan berani yang memiliki pendirian kuat. Kehidupan Arazey berubah ketika dirinya terjebak dalam perjodohan yang tidak diinginkan.

Arazey kemudian berusaha mempertahankan keyakinannya sekaligus mencari kebenaran di balik sebuah kasus yang menyeret orang yang dicintainya. Konflik tersebut membuat karakter Arazey memiliki peran penting dalam menggerakkan cerita.

Fahad Haydra melengkapi pemeran utama dengan karakter Wave, pemimpin geng motor Walerus sekaligus rival Agaskar. Perseteruan keduanya menjadi salah satu sumber konflik utama dalam series tersebut.

Meski berada di kubu yang berseberangan dengan Agaskar, Wave bukan sekadar sosok antagonis. Ia digambarkan sebagai karakter yang memiliki loyalitas tinggi dan bersedia melakukan pengorbanan untuk orang-orang yang dianggap penting dalam hidupnya.

Pertemuan Agaskar, Arazey, dan Wave menjadi titik penting dalam cerita. Konflik yang awalnya berangkat dari rivalitas dua geng motor kemudian berkembang menjadi perjalanan menghadapi masa lalu, membongkar rahasia, dan mencari kebenaran.

Unsur romansa juga menjadi bagian dari cerita AGASKAR. Hubungan antarkarakter tidak hanya menghadirkan persoalan cinta, tetapi turut mempertemukan mereka dengan berbagai dilema, pengorbanan, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil.

Editor: Abdul Rahman
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