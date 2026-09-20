BIG OCEAN Akan Tampil di Markas PBB dalam Digital@UNGA 2026

JawaPos.com – BIG OCEAN mencatat momen penting dalam perjalanan karier mereka dengan tampil di Digital@UNGA 2026 yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 21 September 2026.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari rangkaian acara yang berlangsung bertepatan dengan High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB.

BIG OCEAN tidak hanya tampil membawakan pertunjukan, tetapi juga menyampaikan pidato.

Acara yang berlangsung di Delegates Dining Room itu mengusung tema “Building a Digit’all Future Together” dan menghadirkan pembahasan mengenai inovasi digital serta inklusivitas. Nama BIG OCEAN juga tercantum dalam program resmi International Telecommunication Union (ITU).

Menurut laporan allkpop, agenda di PBB tersebut menjadi bagian dari rangkaian aktivitas BIG OCEAN selama berada di Amerika Serikat.

Grup yang beranggotakan Chanyeon, PJ, dan Jiseok itu sebelumnya membuka tur musim gugur di AS melalui konser di Katonah, New York, pada 13 September. Konser pembuka tersebut dilaporkan terjual habis.

BIG OCEAN debut di bawah naungan Parastar Entertainment pada 20 April 2024, bertepatan dengan Hari Penyandang Disabilitas Korea.

Ketiga member merupakan penyandang gangguan pendengaran dan menghadirkan bahasa isyarat Korea, American Sign Language, serta International Sign dalam koreografi mereka.

Pertunjukan mereka juga memanfaatkan getaran, cahaya, alat bantu dengar, dan teknologi vocal-assist untuk mendukung penampilan di atas panggung.