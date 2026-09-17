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Meuthia Nabila
Jumat, 18 September 2026 | 02.44 WIB

Eunseo dan SeolA WJSN Tinggalkan STARSHIP Entertainment

Eunseo dan SeolA WJSN resmi tinggalkan agensi. (STARSHIP Entertainment)

 

 
JawaPos.com - Eunseo dan SeolA dari girl group K-pop WJSN, telah resmi berpisah dengan STARSHIP Entertainment.
 
Pada tanggal 17 September, STARSHIP Entertainment merilis pernyataan resmi yang mengumumkan keluarnya Eunseo dan SeolA WJSN.
 
Berikut pernyataan STARSHIP Entertainment untuk Eunseo WJSN, seperti yang dikutip dari Soompi.
 
"Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Eunseo, yang telah lama bersama STARSHIP.
 
Kami akan menghargai dan mengenang semua momen, serta kenangan indah yang telah kami lalui bersama untuk waktu yang lama ke depan.
 
Saat Eunseo bersiap untuk awal yang baru, kami dengan tulus mendoakan kebahagiaan dan yang terbaik baginya, dalam setiap langkah yang ia ambil ke depannya.
 
Terima kasih.

Dari Starship Entertainment."
 
Selain itu, STARSHIP juga merilis pernyataan untuk SeolA.
 
"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada SeolA yang telah lama bersama STARSHIP.
 
Kami akan menghargai dan mengenang semua momen yang kita lalui, serta kenangan indah yang kita ciptakan bersama untuk waktu yang lama ke depan.
 
Saat SeolA memulai babak baru, kami dengan tulus mendoakan kebahagiaan dan yang terbaik baginya dalam setiap langkah yang ia ambil ke depannya.
 
Terima kasih.

Dari Starship Entertainment."
 
Namun hingga saat berita ini diturunkan, masih belum ada kepastian tentang status Eunseo dan SeolA dari grup WJSN.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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