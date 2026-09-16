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Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 03.02 WIB

VVS Resmi Bubar Setelah Tiga Tahun Bersama, 5 Member Siap Tempuh Jalan Baru

VVS (x @nugupromo) - Image

VVS (x @nugupromo)

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan datang dari VVS. Setelah menjalani perjalanan bersama selama sekitar tiga tahun, grup yang beranggotakan Hyosung, Shinhwa, Layon, Allen, dan Taeseok resmi mengakhiri seluruh aktivitas grup mereka. Keputusan tersebut diumumkan oleh agensi Wannabe Entertainment pada 14 September 2026.

VVS mengawali perjalanan mereka setelah debut pada 2023 melalui lagu “Bang Bang”. Selama berkarier, grup ini telah merilis sejumlah karya, termasuk album We On Top dan Nothing Lasts Forever.

Mereka juga sempat melakukan berbagai aktivitas serta tampil di sejumlah negara untuk bertemu dengan penggemar.

Menurut laporan Soompi, Wannabe Entertainment menyampaikan bahwa aktivitas VVS resmi berakhir pada hari pengumuman tersebut.

Agensi menyebut keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan potensi dan masa depan masing-masing member.

Meski perjalanan mereka sebagai VVS telah selesai, agensi berjanji akan terus mendukung kelima member dalam menjalani jalan baru mereka.

Wannabe Entertainment juga memberikan apresiasi kepada Hyosung, Shinhwa, Layon, Allen, dan Taeseok yang selama ini telah memberikan kemampuan terbaik mereka di atas panggung.

Agensi turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan cinta dan dukungan tulus kepada VVS sejak debut hingga akhir perjalanan grup.

Pembubaran VVS sekaligus menandai berakhirnya perjalanan lima member sebagai satu tim setelah tiga tahun bersama.

Meski tidak lagi melanjutkan aktivitas dengan nama VVS, kelima member kini memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi potensi masing-masing dan membangun babak baru dalam karier mereka.

Editor: Hanny Suwindari
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