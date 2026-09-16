Kabar Bahagia! Choo Yeon-seong Akhirnya Umumkan Pernikahan

JawaPos.com – Aktor musikal Choo Yeon-seong bawa kabar bahagia melalui unggahan media sosialnya pada 11 September.

Ia mengumumkan bahwa dirinya akan menikah pada 21 November 2026 dan menyebut momen tersebut sebagai awal dari “babak kedua” dalam kehidupannya.

Meski mengaku sedikit malu menyampaikan kabar pribadi tersebut, Choo ingin membagikan kebahagiaannya kepada orang-orang yang selama ini memberikan kasih sayang dan dukungan kepadanya.

Choo Yeon-seong juga sedikit membuka cerita mengenai calon istrinya. Ia mengungkap bahwa dirinya bertemu dengan sosok tersebut sekitar enam tahun lalu dan kini telah berjanji untuk menghabiskan sisa hidup bersama perempuan yang selalu mampu membuatnya tersenyum.

Ia pun meminta para penggemar dan orang-orang terdekat untuk memberikan doa serta merayakan awal perjalanan barunya sebagai pasangan suami istri.

Pengumuman tersebut menarik perhatian karena Choo Yeon-seong tidak pernah diketahui memiliki hubungan asmara yang menjadi sorotan publik sebelumnya.

Menurut laporan OSEN, kabar pernikahan Choo juga muncul di tengah sejumlah pengumuman pernikahan selebritas Korea lainnya yang mengejutkan karena disampaikan tanpa didahului rumor kencan.

Fenomena tersebut membuat kabar pernikahan para bintang hiburan belakangan ini semakin menarik perhatian publik.

Choo Yeon-seong dikenal sebagai aktor yang aktif di panggung musikal Korea. Ia menempuh pendidikan jurusan teater musikal di Dankook University dan memulai debutnya pada 2015 melalui musikal Kinky Boots.