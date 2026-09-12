Cho Mingyu Forestella Kembali dengan Solo EP Kedua “Sweet Escape” 

JawaPos.com – Cho Mingyu Forestella kembali menyapa penggemar melalui karya solo terbarunya. Sang vokalis menghadirkan “Sweet Escape”, yang menjadi solo EP keduanya dan menandai kelanjutan perjalanan musiknya di luar aktivitas bersama Forestella.

“Sweet Escape” menjadi rilisan yang memperlihatkan sisi musikal Cho Mingyu secara lebih personal.

Setelah dikenal luas melalui warna vokalnya bersama Forestella, proyek solo ini memberikan ruang bagi sang penyanyi untuk mengeksplorasi karakter serta emosi yang lebih dekat dengan identitas musiknya sendiri.

Kehadiran EP tersebut sekaligus menjadi momen penting bagi penggemar yang telah menantikan kembalinya Cho Mingyu dalam aktivitas solo.

Sebagai salah satu anggota Forestella, ia dikenal memiliki kemampuan vokal yang kuat dan karakter suara khas yang menjadi bagian penting dari warna musik grup.

Menurut laporan allkpop, Cho Mingyu resmi kembali dengan solo EP keduanya “Sweet Escape”.

Rilisan ini menjadi proyek lanjutan setelah debut solonya dan mempertegas langkah sang vokalis dalam membangun warna musik personal di samping aktivitasnya bersama Forestella.

Cho Mingyu sendiri selama ini aktif sebagai bagian dari Forestella, grup yang dikenal memadukan unsur musik klasik, pop, dan crossover.

Bersama Kang Hyungho, Bae Doo-hoon, dan Ko Woo-rim, ia telah menghadirkan berbagai karya yang menunjukkan kekuatan harmoni vokal sekaligus kemampuan mereka menjangkau beragam genre.

Dengan hadirnya “Sweet Escape”, Cho Mingyu kembali membuka lembaran baru dalam karier solonya.