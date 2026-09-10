Aris Ungkap Awal Curiga terhadap Endah Fitrianingsih, Mergoki Pulang dari London Bersama MB

Malik Bawazier bersama sang istri, Cut Keke. (Instagram: cutkeke_xavier)
JawaPos.com - Aristya Agung Setiawan atau Aris mengungkapkan awal mula dirinya menaruh curiga terhadap sang istri, Endah Fitrianingsih, memiliki hubungan gelap dengan pria lain di luar rumah.
Kecurigaan tersebut awalnya muncul setelah Aris mengaku pernah memergoki Endah pulang dari London bersama pria yang disebut berinisial MB atau Malik Bawazier.
Dalam keterangannya, Aris mengatakan peristiwa tersebut menjadi salah satu momen yang membuatnya mulai mempertanyakan kedekatan antara Endah dengan Malik Bawazier.
"Saya mergoki istri saya dan MB bagi pulang dari London," kata Aris di bilangan Jakarta Selatan.
Mengetahui hal tersebut, Aris kemudian bertanya kepada temannya tentang sosok pria yang membersamai istrinya pada saat itu.
"Saya tanya, siapa orang ini ke teman? Kata teman saya ini adalah MB," ujar Aris.
Menurut Aris, kejadian tersebut membuat rasa curiganya terhadap aktivitas sang istri semakin besar. Terlebih, ia mengaku mulai memperhatikan kebiasaan Endah yang kerap bepergian pada malam hari.
"Setelah itu, saya semakin curiga kenapa istri saya suka pergi malam," tutur Aris.
Karena merasa ada sesuatu yang janggal dan perlu diketahuinya lebih jauh, Aris lantas meminta bantuan kepada salah seorang temannya untuk mengawasi setiap pergerakan Endah.
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