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Abdul Rahman
Kamis, 10 September 2026 | 19.43 WIB

Aris Ancam Putar Video Dugaan Perzinaan Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier

Malik Bawazier bersama sang istri, Cut Keke. (Instagram: cutkeke_xavier) - Image

Malik Bawazier bersama sang istri, Cut Keke. (Instagram: cutkeke_xavier)

JawaPos.com - Pengusaha Aristya Agung Setiawan atau Aris mengancam akan memutar video yang disebut menjadi bukti kuat dugaan perzinaan dan kohabitasi antara Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier. Dia mengaku akan memutar rekaman kamera CCTV ke hadapan publik apabila kasus ini tidak dapat dituntaskan secara hukum.

Aris menyampaikan pernyataan itu sebagai ekspresi kemarahan dan puncak emosinya atas pengkhianatan yang telah dilakukan sang istri. 

"Kalau kasus ini nggak selesai, saya akan putar video itu agar satu Indonesia tahu," kata Aris di bilangan Jakarta Selatan.

Menurut Aris, video tersebut menjadi salah satu bukti kuat dalam laporan terkait dugaan perzinaan. Ia menyebut, rekaman itu diambil di sebuah apartemen miliknya di kawasan Pondok Indah.

"Buktinya sangat valid karena bukti itu rekaman video. Itu dilakukan di apartemen saya sendiri, nama saya sendiri di Pondok Indah," ujarnya.

Aris juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki dua unit apartemen dan sama-sama digunakan oleh Endah dan Malik. Namun, video yang dimaksud hanya diambil dengan apartemen di Pondok Indah.

"Saya punya apartemen dua lho, dua-duanya dipakai. Tapi untuk video, yang di Pondok Indah saja," katanya.

Aris Desak Terlapor Segera Diperiksa

Dia mendesak aparat penegak hukum dapat segera memeriksa pihak Endah dan Malik selaku terlapor supaya kasus dugaan perzinaan dan kohabitasi bergulir cepat, sehingga penyidik dapat menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan alat bukti yang tersedia dan keterangan para saksi.

"Kami memohon, mendesak agar terlapor segera diperiksa dan kasus ini segera naik sidik," kata Aris.

Editor: Abdul Rahman
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