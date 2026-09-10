Baek Jin-hee Akan Menikah Januari 2027 dengan Pria Non-Selebriti di Kanada

baek jin hee (x @tang_kira)
JawaPos.com – Kabar bahagia dari Baek Jin-hee. Di usia 36 tahun, bintang My Daughter, Geum Sa-wol tersebut akan segera memasuki babak baru dalam kehidupan pribadinya dengan menikah pada awal 2027.
Agensi Management AM9, mengonfirmasi bahwa Baek Jin-hee akan melangsungkan pernikahan pada 23 Januari 2027 di sebuah hotel di Seoul.
Pernikahan tersebut akan digelar secara privat dengan kehadiran keluarga dan orang-orang terdekat.
Calon suami Baek Jin-hee bukan berasal dari kalangan selebritas. Ia merupakan seorang pekerja kantoran yang berdomisili di Kanada.
Keduanya selama ini menjalani hubungan jarak jauh dan harus bolak-balik antara Korea Selatan dan Kanada untuk bertemu.
Setelah menikah, pasangan tersebut juga berencana menjalani kehidupan rumah tangga dengan tetap melakukan perjalanan antara kedua negara.
Kabar pernikahan ini pertama kali dilaporkan oleh Dispatch pada 7 September 2026. Dalam laporan tersebut, Management AM9 membenarkan rencana pernikahan Baek Jin-hee sekaligus mengungkap bahwa calon suaminya merupakan pria non-selebriti yang tinggal di Kanada.
Baek Jin-hee memulai karier aktingnya sejak akhir 2000-an dan kemudian tampil dalam berbagai film serta drama.
Namanya semakin dikenal melalui High Kick! Revenge of the Short-Legged, ketika ia memerankan karakter pencari kerja yang tinggal di goshiwon. Ia juga mencuri perhatian lewat My Daughter, Geum Sa-wol dan sejumlah proyek lainnya.
Setelah perjalanan panjang di dunia hiburan, Baek Jin-hee bersiap menyambut kehidupan baru bersama pasangan yang telah dipilihnya.
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Jawa Pos
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