Berawal dari Drama ‘Return’, Yoon Jong-hoon dan Han Eun-seo Akhirnya Menikah

JawaPos.com – Yoon Jong-hoon bawa kabar bahagia setelah mengumumkan rencana pernikahannya dengan sesama aktris, Han Eun-seo. Keduanya menggelar pernikahan pada 1 November 2026 di kawasan Gangnam, Seoul.

Kabar tersebut disampaikan oleh agensi YK Media Plus pada 8 September, setelah sebelumnya Yoon Jong-hoon lebih dulu membagikan berita bahagia tersebut kepada penggemarnya.

Yoon Jong-hoon umumkan pernikahan melalui sebuah surat yang dibagikan di fan cafe pada 7 September.

Dalam pesannya, ia mengungkapkan telah menemukan seseorang yang sangat berharga dan ingin menghabiskan sisa hidup bersama orang tersebut.

Ia juga berjanji akan menjalani kehidupan baru dengan lebih bertanggung jawab, baik sebagai seorang suami maupun sebagai aktor.

Kisah cinta keduanya berawal dari proyek akting. Yoon Jong-hoon dan Han Eun-seo bertemu saat sama-sama membintangi drama SBS “Return” yang berakhir pada Maret 2018.

Setelah bekerja bersama, hubungan mereka kemudian berkembang menjadi pasangan kekasih dan keduanya disebut telah menjalani hubungan dalam waktu yang cukup panjang sebelum akhirnya memutuskan menikah.

Menurut Dispatch, agensi YK Media Plus mengonfirmasi bahwa pasangan tersebut akan melangsungkan pernikahan pada 1 November di sebuah lokasi di Gangnam, Seoul.

Setelah mengumumkan kabar pernikahan, Yoon Jong-hoon juga menyampaikan bahwa dirinya akan kembali berkomunikasi dengan penggemar seperti biasa. Ia mengaku merasakan kebahagiaan sekaligus beban tanggung jawab karena kehidupan baru akan segera dimulai.