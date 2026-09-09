Ranveer Singh Rayakan Ulang Tahun Putrinya dan Bagikan Foto Maternity Shoot Deepika Padukone

JawaPos.com – Aktor India Ranveer Singh membagikan sejumlah foto hitam putih yang belum pernah dipublikasikan dari pemotretan kehamilan Deepika Padukone untuk merayakan ulang tahun kedua putri mereka, Dua.

Dilansir dari laman NDTV pada Rabu (9/9), Foto-foto tersebut memperlihatkan momen intim Ranveer dan Deepika ketika menantikan kelahiran anak kedua mereka, termasuk saat Ranveer memeluk lembut istrinya yang tengah mengandung.

Melalui unggahan di Instagram pada 8 September, Ranveer turut menyampaikan rasa bahagia sekaligus berterima kasih atas doa yang diberikan kepada keluarga mereka.

Dalam beberapa foto lainnya, Ranveer dan Deepika terlihat menghabiskan waktu bersama Dua dalam suasana keluarga yang hangat dan tenang.

Unggahan tersebut segera mendapat respons dari sejumlah teman dan kolega mereka di industri film, termasuk Danish Pandor dan Sara Arjun. Pasangan tersebut selama ini cenderung menjaga Dua dari sorotan publik sejak putri mereka lahir pada 8 September 2024.

Ranveer dan Deepika menikah pada 14 November 2018 melalui rangkaian upacara yang mencerminkan latar belakang budaya keluarga keduanya.

Setelah menyambut kelahiran putri pertama mereka Dua pada 2024, pasangan tersebut kembali menjadi perhatian setelah mengumumkan rencana kehadiran anak kedua pada 19 April tahun ini.