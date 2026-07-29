Seonghwa ATEEZ Bahas Perjalanan Karier, Identitas Pribadi, dan Semangat Terus Berkembang

seonghwa ( x @hwahalaziaa)

JawaPos.com – Seonghwa ATEEZ, tampil memikat dalam sesi pemotretan sekaligus wawancara terbaru bersama majalah Arena Homme Plus. Dalam kesempatan tersebut, ia berbicara secara terbuka mengenai keinginannya untuk terus berkembang dan membangun identitasnya sendiri, baik sebagai anggota ATEEZ maupun sebagai individu.

Dikutip dari soompi, setiap sesi pemotretan selalu memberinya kepuasan tersendiri. Ia merasa pengalaman tersebut bukan sekadar menjalani pekerjaan sebagai seorang idol, melainkan juga menjadi ruang untuk mengeksplorasi sisi lain dari dirinya yang mungkin belum pernah diperlihatkan kepada publik.

Penyanyi "BAD" itu menjelaskan bahwa dirinya memiliki dua sisi yang sama pentingnya. Di satu sisi, ada sosok Seonghwa yang tampil bersama ATEEZ di atas panggung. P

Di sisi lain, ia ingin menunjukkan identitas pribadinya sebagai individu dengan karakter dan pesona yang berbeda. Baginya, kesempatan melakukan berbagai pemotretan membantu memperluas cara ia mengekspresikan diri.

Seonghwa mengaku selalu berusaha menghadirkan versi baru dari dirinya setiap kali ATEEZ merilis album. Ia menikmati proses bereksperimen dengan konsep, gaya, maupun penampilan agar terus memberikan sesuatu yang segar kepada penggemar. Semangat untuk terus berubah dan berkembang menjadi salah satu motivasi terbesar dalam perjalanan kariernya.

Di balik perubahan tersebut, Seonghwa tetap berpegang pada tujuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ia percaya bahwa membangun identitas bukanlah proses yang selesai dalam waktu singkat, melainkan perjalanan panjang yang terus berlangsung seiring bertambahnya pengalaman.

Melalui berbagai aktivitasnya, Seonghwa berharap dapat menunjukkan sisi dirinya yang semakin matang sekaligus terus menginspirasi para penggemar di seluruh dunia.

***