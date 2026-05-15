Syekh Ahmad Al Misry Berusaha Lari dari Masalah, Dinilai Hanya Rugikan Diri Sendiri

Syekh Ahmad Al Misry dikaitkan netizen sebagai tokoh agama inisial SAM, diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis. (Instagram: ahmad_almisry2
JawaPos.com - Syekh Ahmad Al Misry dinilai mau lari dari jerat hukum atas kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang saat ini sedang menjeratnya. Selain kabur ke Mesir, dia juga sempat mengajukan permohonan melepaskan status WNI ke KBRI di Cairo melalui kuasa hukumnya.
Habib Mahdi selaku perwakilan korban menilai bahwa usahanya untuk melarikan diri tidak akan mungkin berhasil. Terbukti, Syekh Ahmad Alisry kini menjadi buronan interpol untuk dibawa paksa kembali ke Tanah Air guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
"Apa yang dia lakukan merugikan dirinya sendiri. Dia mengetahui dan menyadari bahwa dia bersalah. Kesempatan yang harusnya digunakan dengan baik untuk melakukan pembelaan diri malah digunakan untuk kabur," ungkap Habib Mahdi.
Dia menegaskan bahwa proses hukum yang berlaku sebenarnya memberikan kesempatan yang cukup luas untuk Syekh Ahmad Al Misry melakukan pembelaan diri. Namun sayangnya, pria asal Mesir itu tidak memanfaatkannya dengan baik.
"Pihak pelapor juga memberikan ruang untuk dia membantah atas laporan itu. Namun kesempatan hak bantah tersebut tidak dilakukan oleh Ahmad Misry," ungkapnya.
Habib Mahdi menaruh harapan kepada Kedutaan Mesir di Jakarta dapat membantu untuk melakukan deportasi kepada Syekh Ahmad Al Misry agar bisa kembali ke Indonesia sesuai dengan kewarganegaraannya yang sah sampai dengan saat ini.
"SAM harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya," tuturnya.
Diketahui, sejumlah korban pelecehan seksual melalui kuasa hukumnya membuat laporan polisi terhadap Syekh Ahmad Al Misry (SAM) pada 28 November 2025. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan nomor registrasi LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri.
Sedikitnya ada 5 korban yang membuat laporan polisi kepada SAM. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, dugaan tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis terjadi dalam rentang waktu 2017 hingga 2025 di beberapa lokasi berbeda.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong