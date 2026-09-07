Katon Bagaskara Khawatirkan Keberadaannya di Swiss, Alasan Viralkan Tiketnya Ditolak Etihad Airways

Katon Bagaskara. (Instagram: katonbagaskara)
JawaPos.com - Musisi Katon Bagaskara kini membutuhkan bantuan netizen di media sosial karena berkaitan dengan nasib keberadaannya di luar negeri. Katon tengah menghadapi persoalan saat hendak meninggalkan Swiss.
Vokalis grup musik KLa Project itu mengaku tiket penerbangannya bersama Etihad Airways ditolak ketika hendak melakukan check-in di Geneva Airport.
Situasi tersebut membuat Katon berada dalam kondisi tidak menentu. Pasalnya, ia menyebut pihak maskapai tidak memberikan bukti tertulis mengenai pembatalan atau penolakan penerbangannya.
Khawatir akan keberadaannya di Swiss, Katon kemudian membagikan pengalaman tak menyenangkan dialaminya melalui akun Instagram pribadinya. Ia sengaja memviralkan karena membutuhkan kejelasan mengenai status penerbangannya. Ini juga berkaitan dengan masa berlaku visa Katon di Swiss.
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"Tiket pulang saya ditolak check-in Etihad di Geneva tapi nggak dikasih bukti tertulis cancellation-nya, juga nggak kasih solusi status flight-nya untuk ngurus extend visanya," tulis Katon.
Menurut Katon, ketiadaan dokumen resmi dari pihak maskapai membuat persoalan jadi semakin rumit. Ia pun mempertanyakan apakah tiket yang telah dibelinya dianggap hangus, sekaligus memikirkan prosedur yang harus ditempuh apabila masa berlaku visanya memang perlu diperpanjang.
"Tiketku hangus? Visa Swiss juga mesti di-extend kan perlu bukti," ungkap Katon.
Rute perjalanan Katon seharusnya dimulai dari Swiss menuju Abu Dhabi. Setelah transit di Abu Dhabi, ia dijadwalkan akan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
Namun sayangnya rencana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya lantaran ia tertahan di Swiss tanpa alasan yang jelas.
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Jawa Pos
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