Katon Bagaskara Terdampar di Swiss, Tiketnya Ditolak Tanpa Alasan Jelas

Musisi Katon Bagaskara. (Instagram: katonbagaskara)
JawaPos.com - Musisi Katon Bagaskara mengalami masalah saat hendak meninggalkan Swiss. Vokalis Kla Project menyebut, dirinya terdampar di Geneva Airport setelah pihak Etihad Airways menolak proses check-in untuk penerbangannya menuju Abu Dhabi yang seharusnya menjadi bagian dari perjalanan kepulangannya ke Jakarta.
Katon menyampaikan persoalan tersebut melalui unggahannya di akun media sosial Instagram. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa rute perjalanannya adalah dari Jenewa menuju Abu Dhabi sebelum kemudian melanjutkan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
Namun, rencana tersebut mendadak terhenti ketika petugas Etihad di Geneva Airport disebut tidak mengizinkannya untuk berangkat.
"Gue terdampar di Geneva Airport, harusnya gue berangkat ke Abu Dhabi transit di sana, baru ke Cengkareng," ujar Katon dalam keterangannya.
"Etihad tidak mengizinkan gue berangkat karena mungkin mereka ada keraguan kalau di Abu Dhabi gue jadi ngerepotin, nggak dapat visa transit KBRI lagi," imbuhnya.
Katon mengaku bingung karena dirinya merasa tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai status tiket maupun penerbangannya. Ia menyebut, petugas Etihad meminta dirinya menunggu sekitar satu jam, tetapi belum memberikan kepastian mengenai solusi atas persoalan tersebut.
Ia juga mempertanyakan apakah tiket yang telah dibelinya akan hangus setelah dirinya tidak diperbolehkan melakukan check-in.
"Etihad sendiri masih tetap buang badan dan nggak kasih kabar, kita disuruh nunggu satu jam," kata Katon.
Persoalan ini tidak sederhana bagi Katon Bagaskara. Pasalnya, ini tidak hanya berdampak pada tiketnya yang ada potensi hangus, tapi juga berdampak pada perpanjangan visa yang juga terancam bermasalah. Apalagi, Katon tidak mendapatkan bukti tertulis mengenai alasan penolakan check-in.
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Jawa Pos
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