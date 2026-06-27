Lee Sang Yi akan jadi Detektif, Saksikan Kisahnya di Drama Mendatang A Bona fide Killer

JawaPos.com – Actor berbakat asal Korea Lee Sang Yi dikabarkan akan berperan dalam sebuah drama baru milik MBC A Bona fide Killer.

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (27/6), aksinya yang selalu menawan, siap menghibur penggemar lewat drama yang tayang pada 31 Juli pukul 21:50 KST. KST.

Drama ini menceritakan seorang ibu yang bekerja dengan pekerjaan paling mematikan di dunia saat dia berjuang untuk melindungi keseimbangan kehidupan kerja-nya.

Akan ada Kong Hyo Jin berperan sebagai Yu Bo Na, manajer Tim Penjualan 3 di Durumi Electronics dan seorang penembak jitu legendaris yang dikenal sebagai “Kingfisher.”

Kemudian Lee Sang Yi memerankan Lee Dong Jin, seorang detektif yang tanpa henti mengejar sosok misterius, serta dikenal sebagai Kingfisher.

Menariknya, karena tidak dapat memahami ketertarikan publik terhadap Kingfisher, dia berdiri di garis depan penyelidikan, didorong oleh keyakinannya bahwa penjahat harus diadili.

Mengetahui penderitaan para korban kejahatan lebih dari siapa pun, dia menganggap penangkapan Kingfisher sebagai misi keadilan pribadinya dan mengejarnya tanpa henti.