Yoo Hae-jin, Im Si-wan, Kim So-hyun, dan Lee Moo-saeng Bintangi Film ‘Modub’

JawaPos.com – Yoo Hae-jin dan Im Si-wan akan memperlihatkan chemistry baru sebagai ayah dan anak dalam film terbaru berjudul Modub.

Distributor Showbox mengumumkan jajaran pemeran film garapan sutradara Park Jong-hyun tersebut pada 1 September. Selain keduanya, Kim So-hyun dan Lee Moo-saeng juga dipastikan menjadi bagian dari proyek ini, seperti dilaporkan Dispatch.

Modub merupakan film bergenre misteri okultisme yang mengambil latar sebuah pulau terpencil pada era 1960-an. Ceritanya mengikuti sejumlah orang yang terseret ke dalam rangkaian peristiwa yang saling terhubung seperti simpul yang sulit diurai.

Yoo Hae-jin dipercaya memerankan Yi Do, kepala desa nelayan yang terus mengawasi kehidupan di pulau tersebut dan menjadi salah satu tokoh penting yang menghubungkan peristiwa masa lalu dengan masa kini.

Sementara itu, Im Si-wan akan berperan sebagai Sang-gun, putra Yi Do. Sang-gun digambarkan sebagai sosok yang akan bergerak maju tanpa menoleh ke belakang begitu telah mengambil keputusan.

Meski mendapat penolakan dari sang ayah, ia tetap memilih pergi menuju pulau terpencil tersebut dan akhirnya terlibat dalam rangkaian kejadian misterius.

Kim So-hyun memerankan Seon-ok, perempuan yang menderita penyakit dengan penyebab yang tidak diketahui. Demi menemukan kesembuhan, ia menuju pulau terpencil dan tanpa sengaja menyeret Yi Do serta Sang-gun ke dalam sebuah insiden.