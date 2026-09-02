Yoo Hae-jin, Im Si-wan, Kim So-hyun, dan Lee Moo-saeng Bintangi Film ‘Modub’

film modub (x @TBLlifes)
JawaPos.com – Yoo Hae-jin dan Im Si-wan akan memperlihatkan chemistry baru sebagai ayah dan anak dalam film terbaru berjudul Modub.
Distributor Showbox mengumumkan jajaran pemeran film garapan sutradara Park Jong-hyun tersebut pada 1 September. Selain keduanya, Kim So-hyun dan Lee Moo-saeng juga dipastikan menjadi bagian dari proyek ini, seperti dilaporkan Dispatch.
Modub merupakan film bergenre misteri okultisme yang mengambil latar sebuah pulau terpencil pada era 1960-an. Ceritanya mengikuti sejumlah orang yang terseret ke dalam rangkaian peristiwa yang saling terhubung seperti simpul yang sulit diurai.
Yoo Hae-jin dipercaya memerankan Yi Do, kepala desa nelayan yang terus mengawasi kehidupan di pulau tersebut dan menjadi salah satu tokoh penting yang menghubungkan peristiwa masa lalu dengan masa kini.
Sementara itu, Im Si-wan akan berperan sebagai Sang-gun, putra Yi Do. Sang-gun digambarkan sebagai sosok yang akan bergerak maju tanpa menoleh ke belakang begitu telah mengambil keputusan.
Meski mendapat penolakan dari sang ayah, ia tetap memilih pergi menuju pulau terpencil tersebut dan akhirnya terlibat dalam rangkaian kejadian misterius.
Kim So-hyun memerankan Seon-ok, perempuan yang menderita penyakit dengan penyebab yang tidak diketahui. Demi menemukan kesembuhan, ia menuju pulau terpencil dan tanpa sengaja menyeret Yi Do serta Sang-gun ke dalam sebuah insiden.
Di sisi lain, Lee Moo-saeng berperan sebagai Gu-taek, ayah Seon-ok yang didorong keinginan kuat untuk menyelamatkan putrinya hingga ikut mencari pulau tersebut. Perjalanannya menjadi awal dari berbagai peristiwa dalam cerita.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya