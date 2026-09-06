Ustaz Riza Muhammad Punya 50 Pekerja di Rumah, Gaji di Atas UMR hingga Biayai Sekolah Anak Karyawan

JawaPos.com - Ustaz Riza Muhammad mengungkapkan bahwa dirinya kini mempekerjakan sekitar 50 orang untuk membantu berbagai kebutuhan di lingkungan kediamannya. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 orang bertugas sebagai asisten rumah tangga (ART), sementara lainnya menangani urusan taman, kolam renang, keamanan, hingga merawat anggota keluarga.

Hal tersebut disampaikan Ustaz Riza Muhammad saat tampil bersama istrinya, Indri Giana, dalam sebuah program televisi swasta. Pengakuan itu sontak menarik perhatian karena jumlah pekerja yang berada di lingkungan rumah mereka terbilang cukup banyak.

Riza menjelaskan, puluhan pekerja tersebut tidak semuanya menjalankan pekerjaan rumah tangga. Ada pembagian tugas yang cukup spesifik untuk memastikan seluruh aktivitas di kediamannya dapat berjalan dengan baik.

"Kurang lebih sekarang ada 50-an pekerja. Ada yang bertugas merawat ibu saya, housekeeping untuk rumah putih dan rumah kuning, spesialis kolam renang dan kebun, hingga sekuriti," cerita Ustaz Riza.

Ia juga menjelaskan jumlah ART menjadi bagian terbesar dari keseluruhan pekerja. Keberadaan mereka juga berkaitan dengan keinginannya agar Indri Giana tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan rumah tangga.

Menurut Riza, istrinya tidak perlu menghabiskan tenaga untuk pekerjaan domestik sehari-hari. Bahkan, pekerjaan sederhana seperti menyetrika pakaian pun tidak lagi dilakukan Indri karena sudah ada pekerja yang menangani pekerjaan tersebut.

"Kalau capek jangan ngapa-ngapain. Maaf, gosok baju saja nggak, nggak boleh. Kita di rumah ada 30 ART," ujar Riza.

Banyaknya pekerja di rumah membuat kediaman Riza dan Indri memiliki sistem pengelolaan yang cukup kompleks. Riza menyebut, terdapat tiga bangunan utama yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, yakni rumah putih, rumah kuning, dan kantor.