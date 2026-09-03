Diperiksa Selama 10 Jam, Tim 9 Kejagung Berondong Febrie Adriansyah dengan 50 Pertanyaan

JawaPos.com - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis malam (3/9). Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu ditanyai oleh Tim 9 Kejagung dengan 50 pertanyaan.

Berdasar pantauan JawaPos.com, Febrie bergegesa dibawa masuk ke dalam mobil tahanan yang sudah menunggu di pintu belakang gedung tersebut. Dia kembali dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel). Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Febrie kepada awak media.

Febri Diansyah sebagai kuasa hukum Febrie menyampaikan bahwa dalam surat panggilan yang dilayangkan oleh Kejagung, kliennya diperiksa sebagai saksi. Namun, dalam prosesnya, pemeriksaan berjalan sebagai tersangka. meski begitu, Febrie tetap kooperatif menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan TPPU.

”Namun Pak FA (Febrie) kooperatif dan menjawab pertanyaan dan menjelaskan, apa yang ditanya oleh penyidik, Ada sekitar 50 pertanyaan tadi yang dijawab sebaik-baiknya,” kata Febri.

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Dia memastikan, kliennya konsisten bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan. Jika Kejagung masih membutuhkan keterangannya, Febrie bersedia untuk memenuhi panggilan dan menyampaikan semua keterangan yang diperlukan oleh penyidik. Termasuk jika kasusnya dilimpahkan ke persidangan dalam waktu dekat.

”Meski pun tentu saja itu adalah kewenangan dari penyidik dan penuntut umum,” terang dia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna memastikan hal itu. Dia tegas menyatakan, Tim 9 Kejagung yang memanggil Febrie melakukan pemeriksaan terhadap mantan pejabat Kejagung itu dalam kapasitas sebagai tersangka.

”FA (Febrie) sebagai tersangka diperiksa,” ucap Anang kepada awak media.