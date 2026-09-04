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Abdul Rahman
Jumat, 4 September 2026 | 20.25 WIB

Profil Katty Butterfly, DJ Asal Thailand yang Ngaku Jadi Korban Pengancaman Club Bandung

DJ Katty Butterfly. (Instagram: dj_kattybutterfly36) - Image

DJ Katty Butterfly. (Instagram: dj_kattybutterfly36)

JawaPos.com - DJ Katty Butterfly kembali mendapat perhatian publik setelah mengaku mengalami dugaan pemerasan dan pengancaman dari salah satu tempat hiburan malam atau club di Bandung. Persoalan tersebut bermula ketika Katty membatalkan jadwal penampilan karena mengalami gangguan kesehatan.

Menurut pihak Katty, pembatalan dilakukan karena ia mengalami nyeri perut akut setelah asam lambungnya kambuh. Ia kemudian berupaya menyelesaikan persoalan secara baik-baik melalui mediasi, bahkan bersedia memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Namun, menurut keterangannya, muncul permintaan pembayaran dengan nominal yang tidak tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Di tengah persoalan tersebut, sosok Katty Butterfly juga menarik perhatian karena perjalanan hidupnya yang cukup panjang. Perempuan asal Thailand ini bukan hanya dikenal sebagai DJ, tetapi juga pernah menekuni dunia tari, modeling, hingga menjadi  konten kreator.

Katty Butterfly memiliki nama asli Poltee Kattarey. Ia lahir di Thailand pada 29 Oktober 1988. Nama Katty Butterfly memiliki cerita tersendiri. Panggilan "Kat" berasal dari namanya, Kattarey, yang kemudian berkembang menjadi Katty. Sementara nama Butterfly berkaitan dengan tato berbentuk kupu-kupu yang dimilikinya.

Karena kariernya berkembang di Indonesia, nama Katty Butterfly kemudian cukup akrab bagi penikmat industri hiburan malam di Tanah Air.

Pendidikan dan Masa Muda

Tidak banyak informasi terverifikasi mengenai nama sekolah maupun jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh Katty Butterfly. Meski demikian, masa sekolah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Katty pernah bercerita bahwa sejak muda dirinya sudah terbiasa bekerja sambil sekolah untuk membantu keluarga.

Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan pernah menjalani pekerjaan paruh waktu setelah pulang sekolah. Ia pernah bekerja di minimarket sebagai kasir. Katty sempat mengatakan sejak usia belasan tahun dirinya sudah terbiasa berusaha mendapatkan penghasilan sendiri.

Pengalaman tersebut ikut membentuk karakter Katty yang dikenal mandiri dan pekerja keras.

Awali Karier dari Dunia Tari dan Modeling

Sebelum dikenal sebagai DJ, Katty Butterfly lebih dulu bersentuhan dengan dunia seni pertunjukan. Ia pernah menjadi penari profesional dan kemudian bergabung dengan sejumlah agensi modeling. 

Editor: Abdul Rahman
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