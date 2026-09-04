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Abdul Rahman
Jumat, 4 September 2026 | 07.15 WIB

DJ Katty Butterfly Mengaku Dapat Ancaman dari Salah Satu Club di Bandung

DJ Katty Butterfly. (Instagram: dj_kattybutterfly36) - Image

DJ Katty Butterfly. (Instagram: dj_kattybutterfly36)

JawaPos.com - DJ Katty Butterfly mengaku mengalami dugaan pemerasan hingga pengancaman oleh salah satu tempat hiburan malam di Bandung. Hal itu berawal dari pembatalan penampilannya karena kondisi kesehatan. 

DJ Katty Butterfly sebelumnya berhalangan tampil di sebuah club di Bandung karena mengalami nyeri perut akut setelah asam lambungnya kambuh. Kondisi tersebut membuatnya tidak memungkinkan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Melalui sebuah video yang beredar di kalangan awak media, DJ Katty menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat memenuhi jadwal penampilannya ketika itu.

"Mohon maaf yang sebesar-besarnya aku tidak bisa perform karena kondisi asam lambung kambuh cukup parah," ujar DJ Katty Butterfly.

Setelah membatalkan penampilan, DJ Katty berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang mediasi dengan pihak club terkait persoalan pembatalan akibat kondisi kesehatan.

Dalam proses itu, DJ Katty disebut bersedia memberikan uang ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Namun, upaya tersebut belum menemukan titik temu karena pihak club kabarnya menolak nominal ganti rugi sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Menurut pihak DJ Katty, muncul permintaan pembayaran dengan nominal yang tidak tercantum dalam kontrak kerja sama. Perbedaan pandangan mengenai kewajiban ganti rugi inilah yang kemudian membuat persoalan antara kedua belah pihak jadi semakin memanas.

Persoalan tidak berhenti pada masalah finansial. Pihak DJ Katty Butterfly juga menyebut mendapat perlakuan tidak menyenangkan yang membuatnya merasa sangat terganggu setelah menyampaikan informasi bahwa dirinya tidak dapat tampil karena kondisi kesehatan.

Pihak DJ Katty menyebut ada dugaan tindakan yang membuat sang DJ merasa dipermalukan dan dirugikan. Bahkan, ia mengaku mendapat ancaman akibat persoalan yang terjadi dengan pihak club.

Editor: Abdul Rahman
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