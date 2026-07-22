Lee Jun Young Memulai Wajib Militer, Tinggalkan Deretan Proyek yang Siap Tayang

JawaPos.com - Lee Jun Young memulai masa wajib militernya pada hari ini sebagai prajurit aktif.

Sebelumnya, aktor sekaligus penyanyi tersebut telah mengumumkan secara langsung kepada para penggemar bahwa ia akan menjalani wajib militer mulai 21 Juli, sekaligus mengucapkan salam perpisahan untuk sementara waktu.

Dikutip dari Soompi, Lee Jun Young membagikan sejumlah potret terbaru melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam foto-foto tersebut, ia tampil dengan gaya rambut cepak khas calon prajurit, memperlihatkan kesiapan dan semangatnya sebelum memulai masa dinas militer.

Lee Jun Young juga mengabadikan momen bersama orang-orang terdekat. Ia berpose dengan sesama mantan anggota UNB, Feeldog, anggota SUPER JUNIOR, Kim Heechul, serta para staf yang selama ini mendampinginya.

Kehangatan dalam foto-foto tersebut pun mengundang banyak doa dan dukungan dari para penggemar.

Sebelum menjalani wajib militer, Lee Jun Young menikmati masa keemasan dalam karier aktingnya.

Ia sukses mencuri perhatian lewat berbagai drama populer seperti When Life Gives You Tangerines, Weak Hero Class 2, Pump Up the Healthy Love, hingga penampilan terbarunya dalam Reborn Rookie, yang mendapat respons positif dari penonton.

Meski untuk sementara menghentikan aktivitasnya di dunia hiburan, penggemar masih dapat menantikan karya terbaru Lee Jun Young.