Lee Jun Young Kenang Masa Sulit Bersama U-KISS, Pernah Bekerja Paruh Waktu di Korea

lee jun young (x @BILLIONS_ent_)
JawaPos.com – Lee Jun Young membuka sisi lain kehidupannya yang selama ini jarang diketahui publik.
Dalam episode terbaru program YouTube “Nothing Much Prepared” yang dipandu Lee Young Ji, aktor sekaligus penyanyi tersebut berbicara jujur mengenai keluarga, debutnya bersama U-KISS, hingga masa sulit yang harus dilewati sebelum namanya dikenal luas.
Menurut laporan Allkpop, episode tersebut dirilis pada 7 Agustus dan direkam hanya lima hari sebelum Lee Jun Young menjalani wajib militer.
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Di tengah suasana santai, Lee Jun Young mengungkap alasan dirinya tidak terlalu memprioritaskan hubungan asmara. Ia mengatakan bahwa kesuksesan menjadi prioritas karena kondisi keluarganya saat itu tidak mudah.
Seperti dikutip Allkpop, Lee Jun Young mengaku selalu mengingat kerja keras kedua orang tuanya dan sejak muda memiliki keinginan untuk membantu melunasi utang keluarga.
Baginya, menjadi seorang artis sukses bukan sekadar impian pribadi, tetapi juga bagian dari keinginannya menjaga keluarga yang telah berjuang bersamanya.
Perjalanan tersebut ternyata tidak langsung berubah menjadi kehidupan glamor setelah debut. Lee Jun Young bergabung dengan U-KISS pada 2014, tetapi ia mengungkap bahwa kesuksesan grup di Jepang tidak otomatis membuat kondisi mereka sama kuatnya di Korea Selatan.
Dalam pengakuannya yang dikutip Allkpop, ia bahkan pernah bekerja paruh waktu setelah debut. Ia mengaku tidak merasa malu dengan pekerjaan tersebut, tetapi suatu pertemuan dengan mantan manajer dekatnya membuat kenangan masa itu kembali terasa emosional hingga membuatnya menangis.
Kisah tersebut memperlihatkan sisi lain perjalanan Lee Jun Young sebagai idol yang kemudian berkembang menjadi aktor.
Sebelum meraih popularitas lewat berbagai proyek akting, ia harus melewati masa ketika eksistensi U-KISS di Korea belum sebesar pencapaian mereka di Jepang.
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