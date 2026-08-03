Kim Soo Hyun Kembali Menyapa Penggemar Setelah Vakum Selama 16 Bulan

JawaPos.com – Kim Soo Hyun resmi kembali ke aktivitas promosi melalui video terbaru BENCH setelah menjalani vakum selama 16 bulan dari kegiatan publik.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Senin (3/8), Dalam video tersebut menjadi penampilan komersial pertamanya sejak menghentikan sebagian besar aktivitas akibat kontroversi hukum yang menyita perhatian publik.

Dalam video yang diunggah pada (2/8/2026), Kim Soo Hyun menyampaikan pesan singkat kepada para penggemar dengan mengaku sangat merindukan mereka dan berharap dapat segera menyapa kembali melalui berbagai kegiatan mendatang.

Kemunculan aktor tersebut langsung menarik perhatian penggemar yang menilai penampilannya tampak lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Banyak warganet menduga perubahan fisik itu dipengaruhi tekanan emosional selama masa vakumnya.

Namun, Kim Soo Hyun hingga kini belum memberikan keterangan mengenai kondisi kesehatan maupun perubahan berat badannya.

Sebelumnya, Kim Soo Hyun menghentikan sebagian besar aktivitas publik setelah muncul tuduhan dari keluarga mendiang aktris Kim Sae Ron terkait hubungan pribadi mereka.

Pihak agensi membenarkan bahwa keduanya pernah menjalin hubungan, tetapi membantah tuduhan bahwa hubungan tersebut dimulai saat Kim Sae Ron masih di bawah umur.

Agensi juga menyatakan rekaman audio yang beredar telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Kim Soo Hyun kemudian mengambil langkah hukum terhadap keluarga Kim Sae Ron dan pengelola kanal YouTube yang menyebarkan tuduhan tersebut atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukumnya meminta publik menilai perkara berdasarkan fakta yang telah diverifikasi secara objektif.