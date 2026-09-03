Audi Marissa dan Anthony Xie Kompak Hadir Tapi Sidang Cerai Ditunda, Ini Alasannya

JawaPos.com - Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/9). Meski kedua principal sudah hadir, sidang perdana perceraian terpaksa harus ditunda.

Penundaan itu terjadi karena majelis hakim tidak lengkap pada hari ini. Ketua majelis hakim yang menangani perkara perceraian Audi Marissa dan Anthony berhalangan hadir lantaran sedang cuti.

"Ketua majelis berhalangan hadir karena cuti, jadi akan dilanjutkan minggu depan ya. Jadi hari ini belum ada hasil apa-apa ya teman-teman," ujar Rendi Rumapea selaku kuasa hukum Anthony Xie saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan penundaan tersebut, proses hukum perceraian Audi dan Anthony belum memasuki pembahasan lebih jauh. Agenda mediasi baru akan dilaksanakan di persidangan pada pekan depan.

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Di tengah proses perceraian yang tengah bergulir, Rendi menegaskan hubungan Audi dan Anthony tetap berjalan dengan baik. Keputusan untuk menempuh proses hukum perceraian di pengadilan sudah dibicarakan oleh kedua belah pihak secara matang sebelum gugatan cerai diajukan.

"Kita doakan saja, antara Audi dan Anthony baik-baik mau menyelesaikannya. Semua sudah diomongin baik-baik sebelum ada gugatan cerai," kata Rendi.

Pernyataan sang kuasa hukum menunjukkan bahwa proses perceraian antara Audi Marissa dan Anthony Xie telah melalui pembicaraan yang cukup di antara keduanya. Mereka sepakat akan mengakhiri bahtera rumah tangga dengan baik tanpa diwarnai keributan.

Audi Marissa tidak banyak memberikan komentar saat ditemui awak media dalam kesempatan itu. Ia hanya minta doa agar seluruh proses yang dijalaninya dapat berjalan dengan baik.