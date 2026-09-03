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Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 00.02 WIB

Fan Meeting Shanghai Sunmi Dibatalkan Mendadak, Ini Penjelasanya

Sunmi (x @kchartsmaster) - Image

Sunmi (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan untuk para penggemar Sunmi di China. Fan meeting yang dijadwalkan berlangsung di Shanghai harus dibatalkan secara mendadak.

Menurut laporan Soompi pada 2 September 2026, pembatalan tersebut diumumkan oleh pihak penyelenggara hanya sehari sebelum acara berlangsung. 

Fan meeting berjudul ‘SUNMI FAN PARTY [X IN THE CLOUDS]’ sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 3 September di Shanghai.

Namun, pihak promotor mengeluarkan pengumuman pada 2 September yang menyatakan bahwa acara tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Keputusan mendadak itu tentu menjadi kejutan bagi penggemar yang telah mempersiapkan diri untuk bertemu langsung dengan Sunmi.

Dalam pernyataan yang dibagikan melalui akun media sosial resmi penyelenggara, mereka menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan.

Promotor menjelaskan bahwa pembatalan dilakukan karena “alasan di luar kendali”, sehingga acara tidak dapat dilanjutkan seperti yang telah direncanakan.

Pihak penyelenggara juga meminta para penggemar untuk memahami keputusan tersebut dan menyampaikan bahwa informasi mengenai proses pengembalian tiket akan diumumkan melalui kanal resmi.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada kepastian mengenai kemungkinan penjadwalan ulang fan meeting Sunmi di Shanghai.

Pembatalan ini menjadi kabar mengejutkan mengingat fan meeting tersebut merupakan kesempatan bagi Sunmi untuk berinteraksi lebih dekat dengan penggemar di Shanghai.

Editor: Hanny Suwindari
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