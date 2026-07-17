ITZY Gelar Fan Meeting ke-5, Seluruh Tiket Habis Terjual 

JawaPos.com – ITZY membuktikan popularitas mereka dengan mencatatkan penjualan tiket yang mengesankan.

Dikutip dari Dispatch, seluruh tiket untuk fan meeting kelima berjudul "ITZY MIDZY, Let's Fly! - ALL IN, MIDZY" terjual habis, menandakan tingginya antusiasme para penggemar menjelang acara yang akan digelar pada 8 dan 9 Agustus di Olympic Hall, Songpa-gu, Seoul.

Penjualan tiket diawali dengan sesi pre-sale khusus anggota fan club generasi kelima MIDZY yang berlangsung pada 13 dan 14 Juli.

Setelah itu, penjualan umum dibuka pada 15 Juli dan langsung disambut antusias hingga seluruh kursi untuk semua sesi pertunjukan habis terjual.

Fan meeting kali ini menjadi momen spesial karena menjadi pertemuan resmi pertama ITZY dengan para penggemarnya dalam sekitar 11 bulan terakhir.

Sebelumnya, grup besutan JYP Entertainment tersebut sukses menggelar fan meeting keempat "ITZY MIDZY, Let's Fly! - On Air" pada September tahun lalu dan menciptakan kenangan hangat bersama MIDZY.

ITZY juga tengah menjalani tur dunia ketiga berjudul "Tunnel Vision". Tur tersebut dimulai pada Februari lalu di Jamsil Indoor Stadium, Seoul, dan kini terus berlanjut ke berbagai negara.

Setelah menyelesaikan rangkaian konser di Korea, ITZY dijadwalkan menyapa penggemar di Makau sebagai destinasi berikutnya.

Kesuksesan penjualan tiket fan meeting ini kembali membuktikan kekuatan fandom MIDZY di dalam maupun luar Korea.

Dengan berbagai penampilan spesial dan interaksi yang telah dipersiapkan, acara tersebut diprediksi akan menjadi salah satu momen paling berkesan bagi ITZY dan para penggemarnya tahun ini.

Informasi lebih lanjut mengenai fan meeting "ITZY MIDZY, Let's Fly! - ALL IN, MIDZY" serta jadwal aktivitas ITZY lainnya akan diumumkan melalui kanal media sosial resmi grup.