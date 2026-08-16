Younghoon THE BOYZ Gelar Fan Meeting ‘Young: Flow To You’ pada 29 Agustus 

Poster fanmeet younghoon the boyz (x @namooaktors2004)

JawaPos.com – Younghoon THE BOYZ menciptakan kenangan baru bersama The B. Idol tersebut akan menggelar fan meeting solo bertajuk “Young: Flow To You” di Yonsei University Grand Auditorium, Seoul, pada 29 Agustus 2026.

Fan meeting ini menjadi pertemuan spesial karena merupakan agenda pertama Younghoon bersama penggemar setelah memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya.

Berdasarkan laporan Dispatch, Younghoon baru-baru ini menandatangani kontrak eksklusif untuk aktivitas grup maupun individu bersama agensi barunya. Karena itu, “Young: Flow To You” menjadi momen penting bagi sang idol untuk membuka lembaran baru sekaligus berkomunikasi lebih dekat dengan The B.

Nama “Young: Flow To You” juga memiliki makna khusus. Judul tersebut diambil dari huruf pertama nama Younghoon dan mengandung makna “mengalir”.

Konsep itu menggambarkan proses ketika hati Younghoon dan The B saling terhubung. Dengan nama yang sarat makna tersebut, fan meeting diharapkan menjadi ruang untuk merasakan kedekatan antara sang idol dan penggemarnya.

Nuansa musim panas pun semakin terasa melalui poster resmi yang telah dirilis. Dalam materi promosi tersebut, Younghoon tampil dengan senyum segar di tengah latar hijau yang rimbun.

Visual tersebut seolah memberikan petunjuk mengenai halaman musim panas yang tak terlupakan, sekaligus menciptakan atmosfer hangat sebelum pertemuan dengan penggemar berlangsung.

Pihak agensi mengungkapkan bahwa fan meeting ini lahir dari keinginan Younghoon untuk berkomunikasi lebih dekat dengan para penggemarnya. Karena itu, mereka tengah mempersiapkan momen spesial yang dapat dikenang dalam waktu lama.

Agensi juga berharap acara tersebut menjadi hari yang terasa seperti hadiah bagi semua orang yang hadir.

Sementara itu, tiket fan meeting “Young: Flow To You” akan mulai dijual pada 13 Agustus 2026 melalui Ticketlink.

Dengan konsep yang mengedepankan hubungan Younghoon dan The B, acara pada 29 Agustus mendatang bukan sekadar fan meeting, tetapi juga menjadi perayaan kecil untuk membuka babak baru bersama.