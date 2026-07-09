Resmi Batal! Fancon Park Ji Hoon di Manila Pindah ke Macau, Ini Alasannya

JawaPos.com – Kabar kurang mengenakan datang dari aktor sekaligus solois asal Korea Selatan, Park Ji Hoon, di Filipina.

Dikutip dari Soompi, YY Entertainment, secara resmi mengumumkan pembatalan acara fan conference sang artis yang semula dijadwalkan berlangsung di Manila pada bulan Agustus mendatang.

Melalui pernyataan resmi di komunitas penggemar b.stage pada 7 Juli 2026, pihak agensi menjelaskan bahwa pemberhentian tur Asia berjudul "2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT]" di Manila terpaksa dialihkan ke kota lain karena alasan internal.

YY Entertainment mengungkapkan bahwa keputusan ini harus diambil karena adanya kendala tak terduga yang tidak memungkinkan acara berlangsung di Manila sesuai rencana awal.

"Karena keadaan yang tidak dapat dihindari pada pertunjukan yang dijadwalkan di Manila pada hari Sabtu, 8 Agustus 2026, kami menginformasikan bahwa kami memutuskan untuk mengubah lokasi kota tersebut menjadi Macau," tulis perwakilan agensi dalam pernyataannya.

Sebagai gantinya, Park Ji Hoon tetap akan tampil pada tanggal yang sama, yaitu 8 Agustus 2026 pukul 18.00 waktu setempat, namun bertempat di The Grand Hall, Grand Lisboa Palace Resort, Macau.

Pihak agensi juga menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh fans di Filipina yang telah lama menantikan kedatangan mantan personel Wanna One tersebut.

Pembatalan ini memicu kekecewaan dari para penggemar di media sosial. Terlebih lagi, ini merupakan kedua kalinya agenda kedatangan bintang drama Weak Hero Class 1 tersebut ke Manila batal di tahun 2026.

Sebelumnya, Park Ji Hoon juga dijadwalkan menghadiri acara fan meeting yang disponsori oleh sebuah brand pada Maret 2026, tetapi acara tersebut juga berakhir dibatalkan.